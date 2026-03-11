«¿Está dentro de las reglas?»: El entrenador del Leverkusen cuestiona la controvertida táctica del Arsenal antes del partido decisivo de la Champions League

En la rueda de prensa previa al encuentro entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen, el entrenador del B04 planteó la cuestión de si los árbitros no deberían castigar más duramente esta conducta.

«Hacemos bloqueos para generar espacio para otros jugadores. A veces ocurre lejos del balón. Y tal y como yo entiendo el fútbol: cuando haces un bloqueo, el balón tiene que estar en juego», afirmó el técnico de 53 años. «Todos lo hacemos. Solo me pregunto: ¿está dentro de las reglas que puedas bloquear sin que el balón esté cerca de ti?».

Al mismo tiempo, el danés elogió a su homólogo Mikel Arteta por su astuta estrategia: «Lo han pensado muy bien. Utilizan cinco o seis jugadores al mismo tiempo para crear espacio y luego atacar ese espacio».