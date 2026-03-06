Getty Images Sport
«Está demasiado relajado»: al objetivo del Manchester City le dicen que «le falta determinación» a pesar de su «excelente temporada» en el Borussia Dortmund
Una figura fundamental, pero no inmune a las críticas.
Nmecha se ha convertido en una figura indispensable para el BVB esta temporada, con 37 partidos disputados en todas las competiciones y cinco goles y tres asistencias. Sus actuaciones dominantes han llamado la atención del Manchester City, que, según se informa, está explorando la posibilidad de traer de vuelta al Etihad a su antiguo canterano. Sin embargo, a pesar de su buen estado de forma, su antiguo compañero Kruse ha cuestionado públicamente el trabajo defensivo y el lenguaje corporal del centrocampista. Kruse sugirió que el estilo de juego naturalmente tranquilo de Nmecha puede dar lugar en ocasiones a una aparente falta de dinamismo durante las transiciones defensivas de alta presión.
Preguntas sobre la determinación defensiva
En el podcast Flatterball, Kruse ofreció una valoración sincera del estilo de juego de Nmecha. Aunque elogió al centrocampista como una amenaza «alta y desgarbada» similar a Leon Goretzka, del Bayern de Múnich, señaló una falta de «voluntad absoluta» en los duelos.
«Es evidente que ha dado un paso adelante en el Dortmund», afirmó. «Es un jugador similar a Leon Goretzka. También es alto y desgarbado. Y fuerte en el juego aéreo. Además, realiza esas carreras hacia delante y esas carreras en profundidad. Creo que se le puede comparar un poco con Leon. Está cuajando una temporada excepcional en el Dortmund.
Cuando veo a Felix Nmecha, a veces tengo la sensación de que está demasiado relajado. No creo que sea así. Pero desde fuera, parece que a veces es un poco indiferente y le falta un poco de dinamismo.
Le falta la determinación o la voluntad absoluta de entrar en un duelo defensivo. Quiere resolverlo todo con su juego de pases y es reacio a hacer entradas deslizantes. Si eso es suficiente para la selección nacional y el sistema de Julian Nagelsmann, y si funcionará, no lo sé. Pero debería desempeñar un papel».
La lucha por conservar un activo clave
El interés del City ha despertado inquietud en el Westfalenstadion, ya que el jugador de 25 años tiene contrato con el club hasta 2028. Para alejar a los gigantes de la Premier League, el director deportivo Sebastian Kehl ha iniciado conversaciones para ampliar el contrato de Nmecha. Actualmente gana 5 millones de euros al año, según se ha informado, y el club está dispuesto a ofrecerle un aumento salarial significativo para reflejar su condición de pilar del equipo. El Dortmund espera que la promesa de minutos garantizados supere el atractivo de volver a Manchester.
Una decisión crucial para el centrocampista
Nmecha se enfrenta ahora a un verano decisivo, ya que sopesa un posible regreso al Etihad frente a convertirse en el rostro de la nueva era del Dortmund. Mientras que el City lo ve como una valiosa incorporación de la cantera para renovar su mediocampo, el Dortmund está decidido a construir el equipo en torno a él. El jugador de 25 años debe ahora demostrar que sus críticos se equivocan añadiendo un toque más agresivo a su juego. Tanto si permanece en la Bundesliga como si vuelve a ponerse a prueba en Inglaterra, su rendimiento en los últimos meses de la temporada determinará probablemente si está listo para liderar el motor tanto de su club como de su selección.
