«Está demasiado relajado»: al objetivo del Manchester City le dicen que «le falta determinación» a pesar de su «excelente temporada» en el Borussia Dortmund

En el podcast Flatterball, Kruse ofreció una valoración sincera del estilo de juego de Nmecha. Aunque elogió al centrocampista como una amenaza «alta y desgarbada» similar a Leon Goretzka, del Bayern de Múnich, señaló una falta de «voluntad absoluta» en los duelos.

«Es evidente que ha dado un paso adelante en el Dortmund», afirmó. «Es un jugador similar a Leon Goretzka. También es alto y desgarbado. Y fuerte en el juego aéreo. Además, realiza esas carreras hacia delante y esas carreras en profundidad. Creo que se le puede comparar un poco con Leon. Está cuajando una temporada excepcional en el Dortmund.

Cuando veo a Felix Nmecha, a veces tengo la sensación de que está demasiado relajado. No creo que sea así. Pero desde fuera, parece que a veces es un poco indiferente y le falta un poco de dinamismo.

Le falta la determinación o la voluntad absoluta de entrar en un duelo defensivo. Quiere resolverlo todo con su juego de pases y es reacio a hacer entradas deslizantes. Si eso es suficiente para la selección nacional y el sistema de Julian Nagelsmann, y si funcionará, no lo sé. Pero debería desempeñar un papel».