Jan Huebner
Traducido por
«Está decidido» - El prometedor talento del USMNT Cole Campbell descarta cambiar a Islandia mientras espera la convocatoria de Mauricio Pochettino
Campbell jura lealtad a Estados Unidos
El joven delantero puede representar a ambas naciones por su madre islandesa y su padre estadounidense. Tras haber representado inicialmente a Islandia en categoría sub-17, cambió su afiliación internacional a las categorías inferiores de Estados Unidos antes de completar en julio un traspaso de 6 millones de euros (5 millones de libras/7 millones de dólares) al recién ascendido Elversberg procedente del Borussia Dortmund. Aunque técnicamente sigue siendo elegible para volver a cambiar mientras espera su debut internacional absoluto, la promesa insiste en que su elección sigue siendo irrevocable.
- Jan Huebner
El jugador con doble nacionalidad confirma su postura
El talentoso extremo está decidido a cerrar la puerta a cualquier federación rival para dedicar por completo su carrera internacional a su país. En declaraciones a Bulinews y a otros medios seleccionados el martes, Campbell dijo: "Ya he tomado la decisión de cambiar a Estados Unidos. Fue por muchas razones diferentes, pero mi futuro está con Estados Unidos. Dicho esto, no tengo ninguna duda ni nada parecido. Para mí es algo inamovible".
Al recordar su decisión de cambiar Islandia por Estados Unidos en 2024, añadió: "Sin duda fue el paso correcto y desde que hice el cambio he estado increíblemente feliz con ello. El apoyo y el ambiente en torno a la federación han sido increíbles.
"Los entrenadores que he tenido, la gente con la que he tenido el honor de trabajar, han sido geniales. Creo que el apoyo y también la confianza que he sentido por parte de la federación han sido geniales. Crecí en Estados Unidos, así que obviamente es un honor representar a mi país.
"Estoy muy feliz de haber dado el paso de cambiar de Islandia a Estados Unidos. No voy a tener dudas ni a hablar de cosas diferentes, porque eso es lo que quiero. Quiero jugar para mi país".
El extremo apunta a dar el salto al primer equipo
Todas las miradas están ahora puestas en el anuncio de la convocatoria de Pochettino de este jueves, de cara a los próximos amistosos contra Perú, Chile, Canadá y México. Al valorar sus opciones de recibir su primera llamada tras mantener el diálogo con el cuerpo técnico durante los dos últimos años, dijo: «Eso espero. Veremos qué pasa. Solo estoy centrado en intentar rendir lo mejor que pueda, y rezo para que ojalá reciba pronto mi primera convocatoria.
«Sería un sueño hecho realidad para mí representar a mi país. Ojalá reciba la llamada. Sí, he estado en contacto desde hace dos años. El primer contacto fue cuando estaba en Dortmund, y he tenido contacto de forma intermitente. Ahora veremos qué pasa».
- Jan Huebner
El Elversberg se enfrenta a una prueba en la Bundesliga
Con un gol en cuatro apariciones en la Bundesliga esta temporada, el atacante está decidido a mantener su impresionante rendimiento en el ámbito nacional para que su club siga situado cerca de la parte alta de la tabla. El equipo de Vincent Wagner afronta un exigente desplazamiento a Schalke 04 el domingo en busca de otro valioso botín de puntos. Una gran actuación este fin de semana sería la plataforma ideal para llamar la atención de los seleccionadores nacionales de cara al inminente parón internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias