El talentoso extremo está decidido a cerrar la puerta a cualquier federación rival para dedicar por completo su carrera internacional a su país. En declaraciones a Bulinews y a otros medios seleccionados el martes, Campbell dijo: "Ya he tomado la decisión de cambiar a Estados Unidos. Fue por muchas razones diferentes, pero mi futuro está con Estados Unidos. Dicho esto, no tengo ninguna duda ni nada parecido. Para mí es algo inamovible".

Al recordar su decisión de cambiar Islandia por Estados Unidos en 2024, añadió: "Sin duda fue el paso correcto y desde que hice el cambio he estado increíblemente feliz con ello. El apoyo y el ambiente en torno a la federación han sido increíbles.

"Los entrenadores que he tenido, la gente con la que he tenido el honor de trabajar, han sido geniales. Creo que el apoyo y también la confianza que he sentido por parte de la federación han sido geniales. Crecí en Estados Unidos, así que obviamente es un honor representar a mi país.

"Estoy muy feliz de haber dado el paso de cambiar de Islandia a Estados Unidos. No voy a tener dudas ni a hablar de cosas diferentes, porque eso es lo que quiero. Quiero jugar para mi país".