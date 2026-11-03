La marcha de Sir Alex Ferguson en 2013 no solo dejó un hueco en el banquillo; abrió un enorme vacío en el alma misma del club. Los entrenadores se han sucedido y se han gastado millones, pero el club sigue atrapado en un ciclo de falsas esperanzas y duros despertares. Para Ferdinand, la raíz del problema va mucho más allá del terreno de juego. Se trata de un deterioro estructural, una lenta decadencia que ha llegado a los despachos y a los balances, y que ha dejado a la institución vulnerable y profundamente debilitada.

«Mira, ver dónde está el club ahora, desde que se fue Alex Ferguson y desde la época de nuestra generación, es ver una caída en picado», dijo Rio. «El club está de rodillas y hay varias razones. Creo que la forma en que se ha gestionado le ha perjudicado de muchas maneras. Ha salido mucho dinero del club y sigue teniendo una deuda enorme. Y cuando lo ves, piensas: sí, solo la cantidad de cambios de entrenador ya indica que hay algo mucho más grave que no se ve, ¿no? En los niveles más altos, porque no pueden ser todos ellos la causa», añadió Rio.

La brillantez del pasado se ha convertido en una carga aplastante para el presente. La magnitud de lo que lograron Ferdinand y sus compañeros de generación ha creado una vara de medir implacable que agranda cada fracaso actual.

«Hay muchos exjugadores del Manchester United en televisión, pero tampoco perdamos de vista que el Manchester United era tremendamente dominante», afirmó Rio. «Dominábamos tanto que eso proyecta una gran sombra sobre lo que ocurre ahora, porque las cosas van muy mal y la diferencia es tan grande que hace que todo parezca aún peor. Y como hay tantas figuras con presencia pública, como yo, Roy Keane, Gary Neville y otros, que tienen una plataforma desde la que hablar, sus voces se oyen más. En ese sentido, siento lástima por los jugadores de hoy, porque creo que ahora lo tienen más difícil... Hay muchas más voces y muchas más plataformas», explicó.