Mirar hoy al Manchester United es contemplar un majestuoso galeón varado en un banco de arena, con las velas desgarradas por los vientos implacables de una década caótica. Para quienes en otro tiempo llevaron el timón y superaron las tempestades, la imagen no solo resulta frustrante: provoca un dolor profundo y desgarrador. Old Trafford fue una fortaleza cimentada en unos estándares innegociables, un compañerismo inquebrantable y la voluntad de hierro de un entrenador único. Hoy se erige en monumento a todo lo que se ha perdido. Rio Ferdinand, excapitán y baluarte defensivo, habló recientemente con franqueza del asombroso declive del club, del incesante desfile de entrenadores y de las divisiones en el vestuario actual. Con la cautela de un veterano que aún siente los colores, Ferdinand ofrece un diagnóstico desalentador del club al que ama.
«Está de rodillas»: Rio Ferdinand habla de la realidad del Manchester United, el carácter sagrado del vestuario y el llamamiento a la paciencia
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El peso de la corona y la espiral descendente
La marcha de Sir Alex Ferguson en 2013 no solo dejó un hueco en el banquillo; abrió un enorme vacío en el alma misma del club. Los entrenadores se han sucedido y se han gastado millones, pero el club sigue atrapado en un ciclo de falsas esperanzas y duros despertares. Para Ferdinand, la raíz del problema va mucho más allá del terreno de juego. Se trata de un deterioro estructural, una lenta decadencia que ha llegado a los despachos y a los balances, y que ha dejado a la institución vulnerable y profundamente debilitada.
«Mira, ver dónde está el club ahora, desde que se fue Alex Ferguson y desde la época de nuestra generación, es ver una caída en picado», dijo Rio. «El club está de rodillas y hay varias razones. Creo que la forma en que se ha gestionado le ha perjudicado de muchas maneras. Ha salido mucho dinero del club y sigue teniendo una deuda enorme. Y cuando lo ves, piensas: sí, solo la cantidad de cambios de entrenador ya indica que hay algo mucho más grave que no se ve, ¿no? En los niveles más altos, porque no pueden ser todos ellos la causa», añadió Rio.
La brillantez del pasado se ha convertido en una carga aplastante para el presente. La magnitud de lo que lograron Ferdinand y sus compañeros de generación ha creado una vara de medir implacable que agranda cada fracaso actual.
«Hay muchos exjugadores del Manchester United en televisión, pero tampoco perdamos de vista que el Manchester United era tremendamente dominante», afirmó Rio. «Dominábamos tanto que eso proyecta una gran sombra sobre lo que ocurre ahora, porque las cosas van muy mal y la diferencia es tan grande que hace que todo parezca aún peor. Y como hay tantas figuras con presencia pública, como yo, Roy Keane, Gary Neville y otros, que tienen una plataforma desde la que hablar, sus voces se oyen más. En ese sentido, siento lástima por los jugadores de hoy, porque creo que ahora lo tienen más difícil... Hay muchas más voces y muchas más plataformas», explicó.
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El baile de entrenadores y la petición de paciencia
En la era de la gratificación inmediata, el fútbol ha perdido la paciencia necesaria para afrontar el lento y doloroso proceso de reconstrucción. En el Manchester United, la desesperación por volver a lo más alto ha alimentado una cultura de pánico. En cuanto llegan las dificultades, empiezan a buscarse culpables. Ferdinand, sin embargo, pide recuperar la sensatez. Sabe que sanar a un gigante fracturado exige el bien más escaso del fútbol de élite: tiempo.
«Creo que, cuando miras al club, es difícil si eres aficionado, porque te pueden las emociones y lo quieres todo ya», dijo Rio. «Todos lo queremos. Yo lo quería para ayer. Quiero que se arregle ahora. Pero esto es un proceso. Va a llevar mucho tiempo. Va a hacer falta paciencia. Y el problema que tenemos ahora mismo es que, cada vez que surge una dificultad o un problema, o llega una mala racha, todo el mundo pide cabezas y quiere que se despida a unos y a otros, cosa que entiendo. Lo comprendo. Pero no podemos hacer eso todo el tiempo, porque seguirá siendo un ir y venir constante de personas, como ha ocurrido hasta ahora», añadió Rio.
Insiste en que a los entrenadores, tanto si son interinos que ayudan al equipo a superar un periodo turbulento como si han sido contratados de forma permanente para implantar una filosofía, hay que permitirles fracasar antes de que puedan triunfar. Atravesar una mala racha debería ser una oportunidad para ganar fortaleza, no un motivo para destituirlos.
«Tiene que haber paciencia para dar tiempo a la gente a superar los momentos difíciles», señaló Rio. «Hay que darles tiempo para que demuestren de verdad su valía o que no son los adecuados y no están a la altura. ¿Pueden darle la vuelta a la situación? ... A toro pasado, todos podemos parecer unos genios, como si fuéramos capaces de predecir esto o aquello, pero creo que se han ganado el derecho a disponer de algo de tiempo y a pasar por una mala racha. Porque no olvidemos que, en cuanto alguien atraviesa su primera etapa difícil, decimos: “Que se vaya”. Eso no es normal», afirmó.
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El santuario del vestuario, hecho añicos
La cultura del fútbol ha cambiado radicalmente en la era digital. El vestuario, antes un lugar herméticamente cerrado, ahora es peligrosamente permeable. Los casos recientes de jugadores destacados que expresan abiertamente ante los medios su frustración por la táctica o el rumbo del club muestran hasta qué punto se ha dejado atrás el viejo código. Para un general como Ferdinand, el vestuario es un santuario sagrado. Los desacuerdos son esperables, incluso necesarios, pero deben quedarse dentro de la familia.
«Para empezar, yo no lo habría hecho como jugador... Desde mi perspectiva de jugador, el vestuario es un lugar sagrado», dijo Rio. «Vale. Si tienes una discrepancia con el entrenador, si estás enfrentado con él o no estás de acuerdo con su táctica... ¿Crees que yo estaba de acuerdo con todo lo que decía Sir Alex Ferguson en el plano táctico? No. ¿Discutí con él un par de veces? Sí. Pero no hablé de ello con la prensa. ¿Nos habría ayudado eso a ganar? Si hablo con la prensa, ¿qué intento conseguir? ¿Va a ayudar eso al entrenador? ¿Nos va a ayudar como equipo? ¿Va a generar más presión y más comentarios negativos sobre nosotros? Sí», explicó Rio.
Para ilustrar su argumento, recuerda un enfrentamiento concreto y profundamente personal con quien considera el mejor entrenador de la historia del fútbol. Fue un desacuerdo de enormes proporciones tras una de las derrotas más dolorosas de su carrera, pero se abordó con la intimidad y la intensidad que exige el verdadero liderazgo.
«No estuve de acuerdo con la manera en que afrontamos tácticamente la final de la Champions League en Roma contra el Barcelona... Y expresé mi opinión en el vestuario», recordó Rio. «Después del partido nos quedamos unos cuantos sentados hablando. El entrenador lo sabía y, meses después, me llamó aparte: “¿Quién te crees que eres?”. Y tuvimos esa conversación. Yo dije lo que tenía que decir y él dijo lo suyo. Pero el entrenador... eso lo hablamos allí. No apoyaría a un jugador que saliera a cuestionar públicamente la táctica del entrenador, aunque estuviera de acuerdo en que tiene razón. Creo que, en esos casos, llamas a su puerta o, delante del equipo, le dices: “Míster, ¿qué demonios es esto?”», añadió.
La cruda realidad del mercado actual
Quizá lo más difícil de aceptar para la afición del United sea que se ha esfumado ese supuesto derecho divino a contar con los mejores jugadores del mundo. El escudo sigue siendo icónico y su historia, incomparable, pero Old Trafford ha perdido poder de atracción. En lo económico y en lo estructural, el United se ve superado por entidades respaldadas por Estados y por grandes clubes europeos mejor gestionados. Ferdinand pide una revisión dolorosa y sincera de lo que el club puede lograr a corto plazo.
«El Manchester United es un nombre enorme y un club enorme, pero eso no significa que puedas fichar a los mejores jugadores», dijo Rio. «Para empezar, el presupuesto ya no da para tanto... Hay jugadores por los que se pagan 115 o, qué sé yo, 120 millones. Con esas cifras, el United queda fuera de juego, no puede competir. Así que ahora tiene que buscar en otro mercado. Tiene que fichar a jugadores que quizá estén uno o dos peldaños por debajo porque económicamente ya no puede competir a ese nivel. Antes, el Manchester United no tenía que convencer a nadie diciendo: “Tenemos a Sir Alex Ferguson, ganamos títulos”. Si Sir Alex Ferguson decía: “Da luz verde al fichaje de ese jugador”, ese jugador llegaba nueve de cada diez veces», explicó.
Aceptarlo, sin embargo, no significa rendirse. Para Ferdinand, la distinción entre «expectativas» y «nivel de exigencia» es la idea fundamental que determinará si el Manchester United vuelve a levantarse de sus cenizas. Se puede exigir el máximo compromiso sin exigir un título inmediato de la Premier League.
«No deberíamos esperar ganar la liga ahora. Nuestro nivel de exigencia debe ser ganar la liga», señaló Rio. «Nuestro nivel de exigencia debe llevarnos a hacer lo necesario para ganarla. Eso sí. Pero no podemos esperar ganar la liga ahora o el año que viene, ni competir por ganar la Champions League. No es así, porque, siendo realistas, todavía no estamos a ese nivel. Por eso creo que la gente lo confunde cuando dice: “Ah, estás rebajando tu nivel de exigencia”. No, no lo estoy haciendo. He rebajado mis expectativas. El nivel de exigencia tiene que seguir siendo más alto para que volvamos a estar ahí», concluyó Rio.
Ve el episodio del pódcast Beast Mode On con Rio Ferdinand como invitado.
Descubre todos los episodios del Beast Mode On Podcast en su canal oficial de YouTube.
También puedes escuchar los episodios completos en Spotify.
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