Antes, Fotbollskanalen informó que Larsson se perdería el Mundial: «Le llamaron para decirle que no estaba en la lista y Hugo está destrozado. Ha estado ahí todo este tiempo, pero ahora no estará», cita el portal sueco a una fuente interna.

Larsson había estado en las últimas convocatorias de Suecia, pero no jugó en la repesca contra Ucrania y Polonia en marzo.

Su último partido fue la derrota 0-2 ante Kosovo en la fase de clasificación mundialista de septiembre de 2025. Desde entonces, el jugador de 21 años se perdió varios compromisos internacionales por una lesión muscular.