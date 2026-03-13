¿Está Bruno Fernandes, «sin cerebro», frenando al Manchester United? El capitán de los Red Devils es criticado al planteársele una importante pregunta sobre el título de la Premier League

El United no ha conseguido ganar ese título desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y Rubén Amorim no han logrado recuperar el dominio nacional en Old Trafford.

Se ha gastado mucho dinero en perseguir ese sueño, pero la considerable inversión ha tenido pocos resultados tangibles. Fernandes está considerado por muchos como uno de los mejores fichajes del United en los últimos tiempos, tras llegar a Manchester en enero de 2020.

Ha justificado con creces el desembolso inicial de 47 millones de libras (62 millones de dólares) de los Red Devils, asumiendo las funciones de capitán y disputando 318 partidos. Fernandes ha marcado 105 goles con el United y ha superado el centenar de asistencias, convirtiéndose en el tercer jugador, después de Ryan Giggs y Wayne Rooney, en alcanzar las tres cifras en ambos apartados.

Sin embargo, últimamente se ha hablado de su salida. Fernandes ha afirmado que el United estaba dispuesto a traspasarlo en el verano de 2025, cuando surgió el interés de la Liga Profesional Saudí, y que la venta podría sancionarse en 2026.