«Está bajando la guardia»: la prensa española pone en duda al portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer

En el último enfrentamiento directo entre los blancos y el Bayern, Neuer también había sido el protagonista. En aquella ocasión, tras un 2-2 en el partido de ida, el FCB se había adelantado 1-0 en el de vuelta gracias a las grandes paradas del portero de 40 años, hasta que, a pocos minutos del final, dejó rebotar un disparo de Vinicius Junior que, en realidad, era bastante inofensivo. El delantero del Real Madrid Joselu aprovechó la ocasión y marcó el gol del empate provisional. Pocos minutos después, el español incluso anotó el gol de la victoria.

Sin embargo, el entrenador Vincent Kompany ha respaldado recientemente de forma ostensible a su portero titular y ha destacado que sigue considerando a Neuer «al más alto nivel». «A los 40 años aún se es joven. Lo decisivo es el hambre», explicó el belga.

En la temporada actual, Neuer se ha perdido varios partidos debido a lesiones de larga duración; por lo general, su suplente, Jonas Urbig, ha sustituido al jugador de 40 años. Sin embargo, este último también ha tenido que quedarse fuera últimamente por una lesión capsular que se produjo con la selección alemana.