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«¡Está amañado!»: Morgan Rogers califica de «criminal» el premio a mejor jugador del partido de Cole Palmer tras la caótica victoria del Chelsea sobre el Leeds en la Carabao Cup
Los suplentes impulsan la remontada en Stamford Bridge
El Chelsea parecía encaminarse hacia una desastrosa eliminación prematura de la Carabao Cup tras verse 0-2 por detrás ante el Leeds en Stamford Bridge. En un intento desesperado por salvar la eliminatoria, Xabi Alonso introdujo cuatro sustituciones al descanso, con Palmer y Rogers saliendo desde el banquillo para orquestar una impresionante remontada en la segunda parte.
Palmer marcó dos goles en tres minutos, incluido un penalti, para restablecer la igualdad. Mientras tanto, Rogers se mostró imparable como fuerza creativa, repartiendo tres asistencias para Palmer, Pedro Neto y Danny Welbeck.
Más goles de Valentin Barco y Welbeck cerraron una vibrante victoria por 6-3, dejando el tanto de Dominic Calvert-Lewin para el tercer gol de los visitantes como un mero consuelo y asegurando que el Chelsea avanzara a la siguiente ronda.
- Mark Pain
Rogers tacha de «criminal» la decisión sobre el premio
A pesar de su recital en la creación de juego, Rogers se quedó atónito cuando su gran amigo Palmer se llevó el premio al Jugador del Partido. El ex del Aston Villa, que por error pensó que había firmado cuatro asistencias, no se contuvo durante su entrevista conjunta posterior al partido con Sky Sports.
«Tío, di cuatro asistencias», bromeó Rogers, indignado. «No me lo puedo creer, eso es una locura, metió un penalti. Eso es una locura, no me mencionéis, solo soy un espectador, eso es un crimen».
Palmer no tardó en defenderse, entre risas: «Yo inicié la remontada, te daré reconocimiento, te daré reconocimiento y diré que deberías haberlo ganado tú». Cuando le preguntaron si le entregaría el trofeo a su compañero de equipo, Rogers respondió con sarcasmo: «Por desgracia sí, lo haré, está amañado».
Las bromas pasaron rápidamente a las redes sociales. Palmer compartió una foto en Instagram con el texto: «Eso fue divertido… p. d.: podemos compartir el MotM si eso te hace feliz @mrogers». Sin dar su brazo a torcer, Rogers respondió en su propia historia de Instagram, etiquetando a la cadena y exigiendo: «@skysports hay que tener una conversación seria».
Construyendo algo especial en Stamford Bridge
Más allá de las bromas junto a la línea de banda, la victoria subrayó la creciente química dentro del vestuario del Chelsea. Rogers, que llegó en verano por una enorme cifra de 117 millones de libras, no tardó en elogiar su nuevo entorno y la indudable calidad de sus compañeros.
«El ambiente, los jugadores y el cuerpo técnico me han acogido y me han permitido mostrar lo que soy», explicó el atacante. «Jugar con futbolistas de este calibre me facilita mucho la vida. Puedo mostrar mi capacidad al máximo de lo posible, y es un equipo en el que da gusto jugar».
El mediapunta también dejó entrever un futuro brillante en el oeste de Londres. «Se puede ver [que se está construyendo algo especial]», añadió. «Hay mucho por trabajar y esto no ha hecho más que empezar, pero ver estas señales tan pronto no suele pasar tan pronto. Es ilusionante, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y mucho por conseguir».
- Every Second Media
Mantener el impulso ofensivo
El Chelsea buscará trasladar este impulso ofensivo a las siguientes rondas de la Carabao Cup y a su actual campaña nacional. La devastadora actuación del Chelsea en la segunda parte demostró que posee la calidad necesaria para remontar grandes desventajas.
Con Rogers y Palmer reavivando una formidable asociación desde sus días en la academia del Manchester City, el Chelsea cuenta ahora con un motor creativo capaz de abrir defensas cerradas. Como señaló Rogers, todavía es pronto en la temporada, pero su rápido desarrollo sugiere que el Chelsea está bien preparado para pelear por títulos en los próximos meses.
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