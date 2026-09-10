El Chelsea parecía encaminarse hacia una desastrosa eliminación prematura de la Carabao Cup tras verse 0-2 por detrás ante el Leeds en Stamford Bridge. En un intento desesperado por salvar la eliminatoria, Xabi Alonso introdujo cuatro sustituciones al descanso, con Palmer y Rogers saliendo desde el banquillo para orquestar una impresionante remontada en la segunda parte.

Palmer marcó dos goles en tres minutos, incluido un penalti, para restablecer la igualdad. Mientras tanto, Rogers se mostró imparable como fuerza creativa, repartiendo tres asistencias para Palmer, Pedro Neto y Danny Welbeck.

Más goles de Valentin Barco y Welbeck cerraron una vibrante victoria por 6-3, dejando el tanto de Dominic Calvert-Lewin para el tercer gol de los visitantes como un mero consuelo y asegurando que el Chelsea avanzara a la siguiente ronda.



