Mourinho ha elogiado a Mbappe después de que el delantero superestrella regresara la semana pasada a los entrenamientos de pretemporada antes de lo previsto. El internacional francés se reincorporó al grupo en Valdebebas tras sus vacaciones de verano, con ganas de empezar la preparación para la nueva temporada.

El técnico portugués expresó una enorme satisfacción por tener la oportunidad de observar a diario a un atacante de talla mundial. El hecho de que el delantero haya vuelto al trabajo antes de lo exigido y se haya integrado de inmediato en los entrenamientos del primer equipo ha marcado un tono positivo para toda la plantilla.