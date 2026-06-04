Tras la victoria 2-1 en la Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven a finales de enero, el entrenador del FCB charló animadamente con el versátil jugador ofensivo del club holandés. Los medios locales incluso preguntaron al belga sobre el momento.
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¿Está a punto de cerrarse el fichaje del FC Bayern de Múnich? Una escena inusual con Vincent Kompany cobra de repente un nuevo significado
«No, no», respondió Saibari a Ziggo Sport al preguntarle si el inesperado intercambio con Kompany implicaba un fichaje por el Múnich. «Me felicitó a mí y a todo el equipo, y dijo que siguiéramos así», añadió el jugador de 25 años. El técnico también desmintió esa idea.
Aun así, el veterano elogió al polivalente atacante: «Va por buen camino, tiene potencia, crea ocasiones y es peligroso ante la portería. Hoy también ha trabajado mucho en defensa».
Saibari, autor del empate provisional, y Kompany mantienen una relación especial por las raíces del técnico. El jugador, hijo de padres marroquíes, nació en Terrassa (España) pero se crió en parte en Bélgica y se formó en el RSC Anderlecht, el club de juveniles de Kompany. «Saibari es marroquí, pero también belga. En el PSV siempre hay chicos que se han formado con nosotros (en Bélgica; nota del editor) y que lo están haciendo muy bien», afirmó el entrenador del FCB.
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Al parecer, el PSV pide una «ficha astronómica» por Saibari
Seis meses después, todo indica que Kompany y Saibari unirán fuerzas. Varios medios coinciden en que el delantero fichará por el campeón alemán. Una reciente charla con Kompany habría sido decisiva.
Solo restan definir los detalles del traspaso, pues ya habría acuerdo con el jugador. No obstante, según el periódico neerlandés Eindhovens Dagblad, las pretensiones económicas del PSV siguen siendo un obstáculo. Piden más de 60 millones, lo que sería un récord para el PSV. Hasta ahora, la venta más cara fue la de Hirving Lozano al Nápoles en 2019/20 por 50 millones.
Sky menciona “límites financieros claros” del campeón alemán, sin dar cifras. Se espera que los cedidos Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey y Joao Palhinha salgan para liberar margen de negociación.
El FC Bayern mataría varios pájaros de un tiro con Saibari
Si el Bayern fichara a Saibari, resolvería varias necesidades de una vez. Su versatilidad le permite ser suplente tanto del extremo izquierdo Luis Díaz como del delantero Harry Kane. Una demora que, en un principio, se iba a cubrir con Anthony Gordon, pero el inglés fichó por el FC Barcelona. Además, el internacional marroquí disputó la mayor parte de los partidos de la pasada temporada como mediapunta.
La temporada pasada marcó 19 goles y dio nueve asistencias en 37 partidos con el PSV, 26 de ellos como mediapunta. Además, en el reciente amistoso de Marruecos ante Madagascar anotó un doblete.
¿Fichaje por el FC Bayern? Las estadísticas de Ismael Saibari con el PSV Eindhoven
Partidos 142 Goles 42 asistencias Asistencias 29 Títulos 3 veces campeón de Holanda y 2 veces ganador de la Copa de Holanda.