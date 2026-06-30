ESPN - Bielsa a los veteranos del vestuario de Uruguay: «Me voy triste porque me habéis dejado solo»

«¿Cómo se recordará mi etapa aquí? Como una etapa en la que no se ha conseguido nada», afirmó Bielsa, cuyo contrato habría expirado, en cualquier caso, al término del torneo. En Uruguay ya salen a la luz más detalles sobre la derrota ante España, que ganó gracias a un gol de Baena tras un error de Muslera.







