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«Espero que vuelva»: la estrella del Barcelona Fermin Lopez rompe su silencio sobre el sorprendente fichaje de Ronald Araujo por el Liverpool y aborda los rumores de traspaso de Rodri y Ferran Torres
Fermín reacciona al cambio de Araújo al Anfield
El centrocampista del Barcelona ha expresado su decepción por la salida de Araujo, después de que se revelara que el Liverpool ha llegado a un acuerdo para fichar al defensa en calidad de cedido por una temporada. El internacional uruguayo, que ejercía como uno de los principales capitanes del club, parece destinado a la Premier League para relanzar su carrera tras un periodo complicado en Cataluña.
Al hablar sobre la operación, Lopez dedicó un sentido mensaje a su compañero saliente y declaró a SPORT: "Ha venido a despedirse. Es una pena, porque es capitán y tengo una buena relación con él. Tomó la decisión de seguir desarrollándose y espero que vuelva la próxima temporada".
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Abordando la especulación sobre Rodri y Ferran Torres
La conversación derivó rápidamente hacia otras historias de traspasos de alto perfil que dominan actualmente los titulares en España. A Fermin le preguntaron por la posibilidad de que el capitán de España, Rodri, se una al Barcelona, pese a las informaciones de que el Manchester City ha rechazado la propuesta inicial del Barcelona por el centrocampista. «No tengo ninguna información sobre este asunto, pero lo que decidan Deco y el director deportivo me parecerá bien», añadió el jugador de 23 años. «Todo el mundo sabe que Rodri es un gran jugador. No quiero involucrarme demasiado en esto. Es una falta de respeto hacia los que ya están aquí».
Fermin también habló del futuro incierto de Torres, en medio de las crecientes informaciones de que su compatriota ha comunicado al Barça su deseo de fichar por el PSG este verano. Después de haber forjado una relación cercana con el delantero, Fermin se mostró reacio a alimentar más especulaciones sobre un posible traslado a la capital francesa. Y continuó: «No quiero entrar en eso, porque no tengo la información necesaria. Es un buen compañero y un amigo; espero que decida lo mejor para él».
Superar la lesión y coger forma física
Para el propio Fermin, el regreso en la pretemporada supone un triunfo personal tras un agotador proceso de recuperación durante el verano. Una fractura del quinto metatarsiano le privó cruelmente de un sitio en el equipo de Luis de la Fuente, que acabaría conquistando el Mundial de 2026, pero ha trabajado sin descanso para volver a hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo.
Después de una actuación destacada en la victoria por 1-0 en un amistoso ante el Nottingham Forest, en la que provocó el penalti que transformó Raphinha, Fermin admitió que todavía sigue recuperando su mejor tono. «Bien. Todavía tengo que coger ritmo, pero me sentí bien. Quería jugar. Ha sido un verano muy duro, pero ya estoy bien y con muchas ganas de esta temporada».
El regreso del centrocampista supone un refuerzo muy oportuno para Flick, especialmente por la salida de jugadores veteranos y la posible pérdida de profundidad en ataque. Se espera que Fermin asuma más responsabilidad en la medular mientras el club atraviesa un periodo de transición.
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De cara a la nueva temporada
Mientras el Barcelona continúa con su preparación para la nueva temporada, el foco sigue puesto en integrar nuevas ideas mientras gestiona las consecuencias de salidas de alto perfil. La marcha de Araujo deja un vacío de liderazgo que debe llenarse, mientras que la posible llegada de Rodri supondría toda una declaración de intenciones por parte de la directiva.
Las próximas semanas serán cruciales para el gigante catalán, que busca cerrar su plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes. Con las negociaciones entre clubes por Rodri aún en marcha y completándose los trámites de la cesión de Araujo al Liverpool, el panorama del equipo está cambiando rápidamente. Para Fermin, el objetivo sigue siendo sencillo: mantenerse en forma y aportar a un equipo en plena reestructuración.
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