El Manchester City sigue inmerso en una batalla legal sin precedentes por su gestión financiera. Una comisión independiente declaró recientemente al club culpable de 114 infracciones de la normativa de la Premier League, cometidas entre 2009 y 2018.

La Premier League ha acusado al Manchester City de utilizar acuerdos de patrocinio «ficticios» para inflar artificialmente sus ingresos en 900 millones de libras. El club niega rotundamente estas acusaciones y sostiene que es completamente inocente. El equipo del Etihad insiste en que dispone de «pruebas irrefutables» para respaldar su defensa y sostiene que los patrocinios en cuestión eran totalmente legítimos y estaban financiados directamente por el Gobierno de Abu Dabi, y no por sus propietarios, el Abu Dhabi United Group.

Pese al fallo de culpabilidad de la comisión independiente, no se espera una decisión definitiva sobre la sanción correspondiente hasta finales de año.



