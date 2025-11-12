"Espero que pueda jugar con nosotros" - Joan Garcia, ansioso por que Lionel Messi regrese a Barcelona después de la sorprendente visita del astro del Inter Miami al Camp Nou

Messi envió ondas de choque a través de Barcelona esta semana después de hacer una visita sorpresa a medianoche al recién renovado Camp Nou, pisando el campo que una vez iluminó durante casi dos décadas. Actualmente en un descanso de sus deberes en la MLS con Inter Miami, Messi aprovechó la oportunidad para recorrer las renovaciones en curso del estadio y compartir un mensaje emotivo con los fanáticos del Barcelona, su primero desde que dejó el club en 2021.

El argentino publicó una nota emocional en Instagram tras la visita: “Anoche regresé a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero algún día poder volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca llegué a...”

El mensaje de Messi inmediatamente desató especulaciones sobre un posible retorno en préstamo en 2026, aunque los oficiales del Barcelona se apresuraron a descartar los rumores. Aún así, para fanáticos y jugadores por igual, su visita fue un recordatorio del vínculo inquebrantable entre el club y su mayor ícono.