«¡Espero que le hayan hackeado!» Patrice Evra critica a Paul Scholes por sus comentarios sobre Michael Carrick y le recuerda a Gary Neville su lamentable etapa en el Valencia para pedir apoyo al entrenador del Manchester United

Evra afirmó rotundamente que Carrick ha hecho un gran trabajo en Old Trafford e instó a sus antiguos compañeros a apoyar al entrenador interino. En declaraciones a Stake, dijo: «Espero que la historia de Instagram de Paul Scholes sea falsa, espero que le hayan hackeado. Para ser sincero, no me sorprende nada viniendo de Scholesy. Ha sido el jugador más callado con el que he jugado en toda mi carrera. Ahora, en los medios de comunicación, lanza bombas. Realmente no entiendo la falta de apoyo a Michael Carrick; es uno de los nuestros y lo está haciendo muy bien.

Ha habido análisis negativos por parte de Scholesy, pero también de Roy Keane y Gary Neville. Me molesta porque queremos estar entre los cuatro primeros y esos comentarios son innecesarios. Pero esto es lo que se hace cuando se trabaja en televisión. No se puede ser positivo, hay que ser negativo. La gente no puede olvidar lo que han hecho como entrenadores. Como jugadores, son leyendas, pero como entrenadores, no han hecho un gran trabajo».