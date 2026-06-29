«Espero no volver a marcharme»: Enzo Maresca quiere mantener el estilo y la filosofía de Pep Guardiola en su tercera etapa en el Manchester City

El City ha iniciado oficialmente una nueva etapa con el nombramiento de Maresca como entrenador, tras un proceso de negociación largo y caótico con el Chelsea por la indemnización. Ahora, bajo presión, debe continuar el legado de Guardiola.

En su primera entrevista, concedida a la web oficial del City, Maresca reconoció sentir una profunda conexión con el club y espera que esta sea la etapa más larga de su carrera. «Estoy muy emocionado por muchas razones. La primera es la envergadura del club, así que sin duda esa ha sido una de las razones», explicó. «Esta es la tercera vez que trabajo aquí en el City; ¡espero que sea la última vez que vuelva y que ya no me vaya nunca más!».