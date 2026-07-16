«¡Espero no llegar a ser tan tonto como él!». La estrella argentina se burla de la leyenda inglesa tras el drama del Mundial

En The Overlap, víspera de la semifinal, Gary Neville opinó que la pareja de centrales formada por Romero y Lisandro Martínez es la mejor y la peor del mundo: «regalan un gol por partido, brillan un momento y luego cometen errores ridículos».

Sin embargo, el exinternacional inglés también destacó lo «increíble» que juegan ambos en ocasiones para Argentina: «Marcan goles, despejan balones, simplemente están en todas partes», elogió Neville.

Tras la remontada argentina, con dos goles en los últimos minutos que voltearon el 0-1, llegó la réplica del capitán del Tottenham.