El regreso del Manchester United a la máxima competición europea esta temporada no ha venido acompañado de suficientes refuerzos por parte de la directiva para competir con los clubes de élite del continente. Tras el pitido final, Martinez señaló la falta de apoyo de la cúpula en materia de fichajes en declaraciones a Amazon Prime: «Tengo que contenerme mucho. Pero a veces es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento.

»Hicimos una temporada fantástica la pasada campaña. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también incorporan a muchos futbolistas. Además, el Atlético tiene un equipo increíble y hoy mereció ganar.

»Espero más de nuestro director técnico. Tengo que ser sincero: nosotros, los jugadores, tenemos que hacer más, pero es importante formar una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta».