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Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Espero más»: Endrick, cedido por el Real Madrid, recibe una advertencia del entrenador del Lyon por su rendimiento

P. Fonseca
Endrick
Lyon vs Lorient
Lyon
Lorient
Ligue 1
Real Madrid
Primera División

El entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, admite que «no está satisfecho» con las recientes actuaciones de Endrick, cedido por el Real Madrid. A pesar de su brillante comienzo en Francia, la influencia del internacional brasileño ha disminuido en un momento difícil para el equipo de la Ligue 1.

  • Fonseca exige mejoras

    Fonseca ha reconocido su frustración con el rendimiento de Endrick y pide que asuma más responsabilidad en el campo. El delantero, cedido seis meses al Lyon por el Real Madrid para sumar minutos, empezó bien, pero ha perdido impulso en la recta final de la temporada.

    En la víspera del duelo contra el Lorient, el técnico luso fue claro: «No estoy satisfecho con el juego de Endrick. No estoy aquí para destrozar a los jugadores, pero espero más de él y creo que debe dar más».

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    Bajón de forma durante la racha negativa del Lyon

    La crítica de Fonseca llega tras el decepcionante 0-0 del Lyon ante el Angers el 5 de abril, en el que Endrick pasó desapercibido. Ese resultado prolongó a nueve la racha de partidos sin victoria del equipo, que se aleja de la Champions y ya es sexto.

    Aunque el cedido por el Real Madrid lleva seis goles en 15 partidos, su puntería ha desaparecido junto con la del equipo: el Lyon solo ha marcado tres tantos en sus últimos seis encuentros, lo que incrementa la presión sobre sus delanteros para recuperar el olfato goleador.

  • El esplendor internacional frente a las dificultades nacionales

    Las dificultades de Endrick en el ámbito nacional contrastan con sus recientes actuaciones internacionales. Durante el último parón, el joven destacó con Brasil en la victoria por 3-1 ante Croacia en Orlando: provocó un penalti y dio una asistencia tras salir del banquillo. Sin embargo, Fonseca descartó cualquier excusa por el cansancio del viaje al regresar al club.

    «Dijo que estaba un poco cansado por el viaje [de vuelta desde Orlando]», apuntó Fonseca. «Pero creo que tiene la responsabilidad de dar más de sí». El técnico espera que el mediático cedido dé ejemplo, pese a las exigencias del calendario internacional.

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    Un momento decisivo para las esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones

    El Lyon recibe el domingo al Lorient con mucho en juego. Está a dos puntos del Lille, tercero, a seis jornadas del final de la Ligue 1. Solo los tres primeros van directos a la máxima competición europea, así que el margen de error en el Groupama Stadium es mínimo.


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