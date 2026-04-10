«Espero más»: Endrick, cedido por el Real Madrid, recibe una advertencia del entrenador del Lyon por su rendimiento

Fonseca ha reconocido su frustración con el rendimiento de Endrick y pide que asuma más responsabilidad en el campo. El delantero, cedido seis meses al Lyon por el Real Madrid para sumar minutos, empezó bien, pero ha perdido impulso en la recta final de la temporada.

En la víspera del duelo contra el Lorient, el técnico luso fue claro: «No estoy satisfecho con el juego de Endrick. No estoy aquí para destrozar a los jugadores, pero espero más de él y creo que debe dar más».