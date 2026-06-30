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«Espero marcharme»: Yan Diomande se pronuncia tras la insistencia del RB Leipzig en no venderlo, pese al acuerdo con el PSG
Joven promesa de la Bundesliga provoca enfrentamiento
En Alemania crece la pugna por fichar a Diomande tras declaraciones contradictorias sobre su futuro. El extremo de 19 años, autor de 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos la temporada pasada, es uno de los talentos más codiciados del fútbol mundial. Aunque The Athletic asegura que el París Saint-Germain le sigue de cerca, la directiva del Leipzig quiere retenerlo y descarta su venta este verano.
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El extremo marfileño quiere marcharse.
En declaraciones a Nettavisen, durante la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos del Mundial entre Costa de Marfil y Noruega, el joven delantero se mostró tranquilo pese a los rumores sobre su futuro. Aunque su club intenta acallarlos, confirmó que espera fichar por otro equipo.
Diomande declaró: «Mi sueño es jugar con mi selección y hacer historia. Ya no tengo Instagram, así que no veo nada. Espero marcharme y mi agente se encargará del resto. Ahora lo más importante es centrarme en el Mundial y hacer historia aquí».
La directiva del Leipzig impide su salida
La franca confesión del joven responde a Marcel Schafer, tras las declaraciones del director deportivo del Leipzig a *Bild*para recuperar el control. Según Florian Plettenberg, de *Sky Germany*, Schafer subrayó que el club alemán mantiene la ficha del jugador y no piensa dejarlo marchar.
Schafer añadió: «Queremos que Yan siga en el RB Leipzig la próxima temporada y no cambiaremos de opinión. Si sigue así, llegará el momento de dar el siguiente paso, pero no este año. Tenemos todas las cartas. Por tanto, quede claro: Diomande sigue siendo jugador del RB Leipzig».
- AFP
¿Y ahora qué?
Diomande se concentra primero en sus compromisos con Costa de Marfil. Luego afrontará su futuro en Leipzig, donde le espera una tensa negociación, con el PSG al acecho. Este viernes liderará el ataque contra Noruega; si ganan, enfrentarán a Brasil en cuartos.