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«Espero llegar a su nivel»: João Pedro admite que «se inspira mucho» en Harry Kane, mientras que la estrella del Chelsea descarta las comparaciones con Didier Drogba
La transición n.º 9
En una entrevista con TNT Sports y Lance, João, de 24 años, expresó su deseo de afianzarse como delantero centro en el Chelsea. «Desde que llegué, lo dejé claro: en Watford jugaba de “10” o de “9”, en Brighton igual. Pero desde que llegué aquí, he luchado mucho para jugar solo como ‘9’.
Para mejorar, sigue de cerca a delanteros de élite como Robert Lewandowski, del Barcelona, y Harry Kane, del Bayern de Múnich. «Hoy me gustan mucho Kane y Lewandowski; he seguido más a Kane por la Premier League y me inspiro mucho en él», añadió.
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La inspiración de Kane
Pedro se ve como un delantero moderno capaz de conectar el juego, habilidad que domina Kane, autor de 213 goles en la Premier League con el Tottenham. Esta temporada, en el Chelsea, Pedro ha marcado 20 goles y dado nueve asistencias en 48 partidos.
Según SofaScore, promedia 35,5 toques y 10,1 pases precisos en campo rival por partido en la Premier, cifras que muestran su implicación en la creación de juego, algo que Kane sigue demostrando en el Bayern.
«Soy un ‘9’ participativo: construyo el juego y marco goles», explicó el brasileño. Sobre su duelo con el capitán inglés, añadió: «Le observé mucho; intercambiamos camisetas. Admiro su nivel y aspiro a igualarlo».
Descartando las comparaciones con Drogba
El buen inicio de Pedro en Londres ha provocado comparaciones con Didier Drogba, quien jugó 381 partidos con el Chelsea, marcó 164 goles y dio 86 asistencias. Aunque reconoce el legado del legendario delantero, Pedro prefiere mantener los pies en la tierra y escribir su propia historia.
Al respecto, el delantero respondió: «Drogba es un ídolo en el Chelsea. Algunos aficionados bromean: “¿Quizás hayamos encontrado al nuevo Drogba?”. Pero yo intento seguir mi propio camino, poco a poco, sin pensar demasiado en eso».
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De cara al futuro
Pedro seguirá siendo clave en el ataque del Stamford Bridge. Su movilidad técnica y las lecciones de eficacia que aprendió de los mejores delanteros de Europa lo colocan en la posición ideal para dejar un legado duradero y liderar la próxima era de éxitos de los Blues.