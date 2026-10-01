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«Esperemos no llorar demasiado»: Lautaro Martínez se prepara para una noche emotiva ante el partido de despedida de la Argentina de Lionel Messi contra Benín
La goleada del Córdoba da el pistoletazo de salida al periodo de transición
Lautaro dirigió rápidamente sus pensamientos hacia la emotiva despedida internacional de Messi después de liderar a Argentina hacia una contundente victoria por 4-0 sobre Bolivia el miércoles por la noche. Marcando el tono desde el inicio en el Estadio Mario Alberto Kempes, el delantero abrió el marcador con un disparo raso desde fuera del área antes de que Nico Paz picara con calidad el segundo antes del descanso. El capitán suplente Cristian Romero marcó luego de cabeza el tercero al inicio de la segunda parte, y Jose Manuel Lopez puso el broche final cerca del final con un remate a bocajarro.
- Getty Images Sport
Lautaro espera un homenaje profundamente emotivo
Tras el triunfo en Córdoba, Lautaro aprovechó sus compromisos con los medios posteriores al partido para reflexionar sobre la transición de la selección nacional y la inminente despedida de Messi en el Estadio Monumental.
En declaraciones a la cadena de televisión Telefe, habló sobre el orgullo de representar una vez más a su país: "Siempre es una sensación maravillosa ponerse esta camiseta. Es un nuevo ciclo, hoy volvemos a empezar, y la experiencia de los que ya hemos jugado Mundiales ayudará".
Sobre el reencuentro con el grupo después de terminar como subcampeones en la escena mundial, el jugador de 29 años añadió: "Nos reencontramos después del Mundial y la energía sigue siendo exactamente la misma".
De cara a la última aparición de Messi ante Benín el 6 de octubre, admitió que les espera una noche emotiva: "El partido del martes seguramente estará lleno de emoción, será muy especial e importante. Ojalá no lloremos demasiado".
El plusmarquista pone fin a una era legendaria
El partido de despedida llega después de que el icono decidiera anunciar su retirada internacional el 31 de agosto de 2026, tras la conclusión del Mundial y el fallecimiento de su padre, Jorge.
El delantero, que sigue jugando a nivel de clubes en el Inter Miami CF de la Major League Soccer, cierra su etapa internacional con un palmarés destacado, tras haber ganado la Copa América en 2021 y 2024, además del Mundial de 2022.
A lo largo de una carrera legendaria con Argentina, estableció récords históricos de 125 goles en 207 partidos, incluidos 21 tantos en torneos de la Copa del Mundo.
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La prueba ante Burkina Faso precede a la celebración
Fue el tónico ideal para la selección de Scaloni, que volvía a la acción por primera vez desde su desconsuelo en la final del Mundial contra España. El gol también dejó a Lautaro a solo un tanto de Sergio Aguero en el tercer puesto de la tabla histórica de goleadores de la selección. Argentina se enfrentará ahora a Burkina Faso el 3 de octubre antes de poner rumbo a Buenos Aires para la despedida del legendario mediapunta.
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