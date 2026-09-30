Klopp por fin ha ofrecido su perspectiva sobre las antiguas acusaciones financieras dirigidas contra el Manchester City. El gigante de la Premier League se enfrenta a lo que se ha descrito como la crisis más importante de la historia de la máxima categoría, mientras una comisión independiente revisa 115 presuntas infracciones graves de las normas financieras entre 2009 y 2018.

Antes del duelo de Alemania contra Serbia del jueves, preguntaron a Klopp por el caso que tiene en vilo al fútbol inglés. «Por supuesto que he oído hablar de eso, pero no le he dado muchas vueltas. Solo puedo esperar y ver», dijo Klopp a los periodistas con una risa característica, distanciándose así de forma efectiva de la polémica.