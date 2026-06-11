En el Bayern de Múnich todas las miradas están puestas en Toronto. La condición física de Alphonso Davies, antes del debut de Canadá en el Mundial el viernes contra Bosnia y Herzegovina, preocupa tanto a los muniqueses como al resto del mundo. A 6645 kilómetros de distancia, tanto en el país anfitrión como en el club bávaro se preguntan si el capitán, con su lesión muscular en el muslo, llegará a tiempo para su gran sueño mundialista.
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¿Esperanzas de quedar eliminados en la fase de grupos? El FC Bayern tiene una gran preocupación de cara al Mundial
Según la revista «kicker», el Bayern espera que, si Canadá queda eliminada en la fase de grupos, Davies no juegue en el Mundial o, como mucho, participe en la eliminatoria. El club teme que regrese demasiado pronto y se lesione de nuevo.
Davies afirmó que sigue su rehabilitación y evalúa su estado día a día.
Parece descartado que juegue contra Bosnia-Herzegovina: «No está previsto que vuelva para el primer partido», afirmó el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch. ¿Y contra Catar (18 de junio) y Suiza (24 de junio)? «Creo en Alphonso, sin presionarle», añadió.
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El FC Bayern y la Federación Canadiense ya han tenido un enfrentamiento por Alphonso Davies
«Davies es un atleta excepcional y un competidor», afirmó el exentrenador del Leipzig. «Es el hombre al que todos admiran y en el que todos creen cuando se trata de lo que somos capaces de lograr con él sobre el terreno de juego».
Estas palabras reflejan la esperanza de Marsch y de todo Canadá en que el jugador del Bayern de Múnich regrese pronto para lograr el anhelado pase a la siguiente ronda. En sus dos participaciones anteriores, en 1986 y 2022, los “Reds” no sumaron ningún punto, pero ahora eso debe cambiar.
Por eso dolió más la noticia llegada de Múnich: a principios de mayo, Davies sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo durante la semifinal de la Liga de Campeones que el Bayern perdió ante el París Saint-Germain. El club alemán habló de «varias semanas» de baja.
Ahora, el club mantiene un estrecho contacto con la Federación Canadiense tras la disputa de marzo de 2025, cuando Davies se rompió los ligamentos cruzados con la selección y el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, amenazó con acciones legales a la Asociación Canadiense de Fútbol.
Ahora, Marsch insiste: «No correremos riesgos». El Bayern vigilará de cerca su recuperación.