Tras una primera temporada en el Dortmund marcada por altibajos, Bellingham está listo para la siguiente etapa de su carrera. La dirección del Dortmund le ve como un futuro jugador clave capaz de cubrir el vacío que dejó su hermano Jude antes de su marcha al Real Madrid. Durante la gira del Dortmund por Japón, el centrocampista dejó claro que ya no quiere ser visto como una joven promesa, sino como un profesional consolidado.

Bellingham dijo a los periodistas durante la gira por Extremo Oriente: «He jugado muchos partidos en mi carrera, ya no soy un niño joven. Hay muchos jugadores más jóvenes que yo».