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RonaldoGetty Images
Nino Duit

Traducido por

«Esperaba más de él»: incluso sus rivales se sorprendieron con la actuación de Cristiano Ronaldo en el debut del Mundial

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Portugal
C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
RD Congo

Cristiano Ronaldo decepcionó en el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en su debut mundialista, sorprendiendo hasta a sus rivales.

«Sabíamos que ya no es el de antes. Corre y se esfuerza menos», declaró el centrocampista del Congo Ngal'ayel Mukau en la zona mixta. Aun así, admitió estar «un poco» sorprendido por la floja actuación del veterano de 41 años: «Esperaba más de él».

  • Ronaldo apenas participó en el partido y solo tocó el balón 25 veces. En la primera parte no remató ni una vez, y en la segunda falló dos buenas ocasiones. En la primera no vio a Bruno Fernandes, mejor colocado, que cayó al suelo atónito y visiblemente enfadado.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Joane Wissa: «Ronaldo no se va a quedar tranquilo durante todo el torneo»

    «Queríamos neutralizarlo y me alegro de haberlo logrado», afirmó Yoane Wissa, compañero de equipo de Mukau, quien, tras el gol tempranero de João Neves para Portugal, igualó 1-1 para Congo en el añadido de la primera parte. «Pero no creo que se quede tranquilo todo el torneo».

    Para el Congo, la situación se complicó aún más porque todo el estadio de Houston apoyaba a Ronaldo y ya lo aclamaba frenéticamente antes del partido. «Teníamos que mantenernos concentrados y no dejarnos llevar por eso», dijo Mukau. A los aficionados congoleños se les había impedido entrar en EE. UU. debido al brote de ébola, por lo que solo pudieron acceder al estadio personas de la comunidad congoleña residente en el país anfitrión.

    Pese al bajo rendimiento del equipo, todos los jugadores congoleños resaltaron su gran respeto por la carrera de Ronaldo. «Es uno de los mejores de la historia», afirmó Mukau. Ronaldo juega su sexto Mundial con Portugal y busca su primer título. En el Grupo K, Portugal enfrentará a Uzbekistán el martes y cerrará la fase contra Colombia.

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