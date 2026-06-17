«Queríamos neutralizarlo y me alegro de haberlo logrado», afirmó Yoane Wissa, compañero de equipo de Mukau, quien, tras el gol tempranero de João Neves para Portugal, igualó 1-1 para Congo en el añadido de la primera parte. «Pero no creo que se quede tranquilo todo el torneo».

Para el Congo, la situación se complicó aún más porque todo el estadio de Houston apoyaba a Ronaldo y ya lo aclamaba frenéticamente antes del partido. «Teníamos que mantenernos concentrados y no dejarnos llevar por eso», dijo Mukau. A los aficionados congoleños se les había impedido entrar en EE. UU. debido al brote de ébola, por lo que solo pudieron acceder al estadio personas de la comunidad congoleña residente en el país anfitrión.

Pese al bajo rendimiento del equipo, todos los jugadores congoleños resaltaron su gran respeto por la carrera de Ronaldo. «Es uno de los mejores de la historia», afirmó Mukau. Ronaldo juega su sexto Mundial con Portugal y busca su primer título. En el Grupo K, Portugal enfrentará a Uzbekistán el martes y cerrará la fase contra Colombia.