La leyenda del Manchester United Keane ha admitido que no puede entender la mentalidad que hay detrás del repentino deseo de Gabriel de forzar su salida del club a una edad tan temprana. El delantero de 15 años, que ha ascendido rápidamente por las categorías de la academia desde que llegó con 11, sorprendió recientemente al club al pedir que se rescindiera su ficha.

La noticia salió a la luz justo cuando, según se informó, Michael Carrick se preparaba para integrar al adolescente en la dinámica del primer equipo. Al abordar la situación en el último episodio de The Overlap, Keane no se mordió la lengua en su valoración de la mentalidad del jugador moderno de academia.

Keane expresó su desconcierto por el momento en que surgió la disputa y declaró: «Tienes 15 años y estás hablando de jugar en el primer equipo del Manchester United... ¡espera otras seis semanas! ¿Puedes esperar otras seis semanas hasta que quizá superemos la copa? Carrick está bajo presión y nos remontamos a Sir Alex Ferguson, y a veces metíamos a chicos jóvenes en el primer equipo, pero el United necesita victorias».