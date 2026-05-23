Al inicio del segundo tiempo, una gran pancarta con el logotipo de la DFB tachado recorrió las gradas desde el sector del VfB Stuttgart hasta el del Bayern, en el lado opuesto del Estadio Olímpico de Berlín. La pancarta medía unos 15 metros de diámetro.
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¡Espectacular protesta contra la DFB! Aficionados del FC Bayern y del VfB Stuttgart unen fuerzas en la final de la Copa
Poco después, el logotipo fue retirado de la tribuna principal y llevado por el personal de seguridad a los pasillos subterráneos. Debajo aún se leía: «demandante, juez, verdugo».
Las aficiones de ambos equipos mostraron pancartas: «Los grandes rivales están de acuerdo: que te jodan, DFB», en la grada del FCB, y «Luchamos contra todo lo que representáis», en la del Stuttgart.
Durante varios minutos se coreó «Que le den a la DFB», y en algunos momentos ambas aficiones entonaron cánticos alternados, uniendo sus voces contra el mismo objetivo.
- AFP
Los altos precios de las entradas para la final de la Copa DFB generan protestas entre los aficionados del Bayern y del VfB.
Los manifestantes protestaban por los altos precios de las entradas fijados por la DFB para la final de la Copa en la capital. Con precios de 45 € (aficionados), 80 € (categoría 3), 150 € (categoría 2) y 195 € (categoría 1), la DFB vuelve a fijar tarifas desorbitadas para la final de la Copa. Además, si se observa el plano del estadio, una parte desproporcionadamente grande se ha clasificado en las costosas categorías 1 y 2», señaló en un comunicado previo al partido el Club Nr. 12, la asociación de peñas del FC Bayern.
En la categoría más barata, a 45 euros, apenas se pusieron a la venta unas pocas entradas, según la peña del campeón alemán. «Mientras que la DFB suele ofrecer descuentos para escolares, estudiantes y otros colectivos en casi cualquier otro evento, en la final de la Copa, convertida en un evento de prestigio, quiere sacar el máximo provecho económico y olvida toda responsabilidad social», prosigue el Club Nr. 12.
Tras la protesta, las gradas de ambos equipos lanzaron pirotecnia; la humareda obligó a detener el partido unos minutos, alrededor de la hora de juego, por falta de visibilidad.
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