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Spain World Cup dynasty GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

España se encamina hacia una década de dominio: los campeones del mundo y de Europa serán difíciles de superar, ahora que Lamine Yamal y compañía se preparan para entrar en sus mejores años

Analysis
España
World Cup
L. Yamal
Pau Cubarsí
L. de la Fuente

Unai Simón ganó el Guante de Oro en el Mundial 2026 tras dejar su portería a cero en siete de ocho partidos, un logro histórico; aún así, es difícil decir que fue clave en el éxito de España, pues apenas tuvo trabajo.

Como señaló el exguardameta titular de Inglaterra, Joe Hart, en la BBC: «Nadie le hizo ni un rasguño a España. Solo recibieron 10 tiros a puerta en todo el torneo. España tiene un estilo de juego al que nadie en el mundo ha demostrado poder acercarse ni remotamente». Y es imposible no estar de acuerdo.

Puede que España no haya brillado, pero ha sido imparable. Algunos rivales la frustraron, pero nadie le hizo daño. Ahora, tras sumar el Mundial a la Eurocopa de hace dos años, cabe preguntarse: ¿cuántos trofeos más puede ganar esta selección?

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Un mecanismo de relojería perfecto»

    España no brilló en la fase de grupos. El empate inicial ante Cabo Verde se justificó en parte porque Lamine Yamal solo pudo jugar los últimos 15 minutos; su regreso al once en la segunda jornada impulsó la goleada 4-0 sobre Arabia Saudí.

    A pesar de que Yamal disputó 76 minutos en la victoria 1-0 ante Uruguay que les dio el primer puesto del Grupo H, España no convenció: ni él ni Nico Williams, ambos con molestias en los isquiotibiales, ni Pedri rindieron al nivel esperado.

    De la Fuente no se alarmó: «Es un camino largo y este equipo no encaja muchos goles», dijo tras dejar la portería a cero por tercera vez. «Son imbatibles».

    Ralf Rangnick llegó a la misma conclusión tras ver cómo su selección austriaca era desmantelada metódicamente durante la derrota por 3-0 ante España en los dieciseisavos de final.

    «La verdad es que no les queda mucho por mejorar», declaró el exentrenador delManchester United. «Funcionan como un reloj. No recuerdo que cometieran ningún error no forzado... Creo que España, hoy, nos ha mostrado realmente su mejor versión. Me atrevería a decir que no solo nos hemos enfrentado al campeón de Europa, sino también al próximo campeón del mundo». Y Rangnick tenía razón.

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  • Mikel MerinoGetty Images

    La Roja, implacable

    España fue un enigma sin solución. Ni Portugal, con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, pudo quitarle el balón a Rodri en octavos en Dallas. La constante presión española acabó dando fruto: Mikel Merino marcó en el descuento.

    Repitió en cuartos ante Bélgica, esta vez en el 88’, tras la breve ventaja de los de Rudi García. Pau Cubarsi falló en el tanto de Charles De Ketelaere, pero se repuso al instante: su posterior disparo bloqueado dejó a Merino solo para marcar y llevar a España a semifinales. Allí se esperaba su examen más difícil, pero neutralizaron con relativa comodidad al temible cuarteto ofensivo de Francia.


  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Saben lo que tienen que hacer»

    Casi todos se sorprendieron por el dominio de España en Dallas, pero no el exdelantero francés Thierry Henry.

    «Lo viví como jugador frente a España y también como entrenador», recordó el exdelantero en Fox Sports. «En el Barcelona pasaba lo mismo: el balón se mueve, cada uno debe permanecer en su sitio, confiar en los compañeros y dejar que la pelota circule.

    Suena sencillo, pero no lo es. Se pasaban el balón como si Francia no existiera. Da igual quién juegue: desde los nueve años saben qué hacer. Por eso pregunto: ¿quién eres? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu identidad?

    «Así que, cuando entra un jugador, ya sea en su primer partido internacional o en su décimo, conoce el sistema, porque siempre ha jugado con el mismo sistema. Suena bastante sencillo, pero hay que pensarlo bien».

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    «La mejor nación futbolística del mundo»

    Lionel Scaloni pensó mucho cómo frenar a España en la final del domingo, pero el plan que eligió fue cortar el juego con faltas en cada ocasión. Zlatan Ibrahimovic se identificó con la agresividad y frustración de Argentina.

    «Como jugador, si no tocaba el balón y el rival lo tenía siempre, me volvía loco, perdía la paciencia y solo quería correr y patalear», admitió el exdelantero sueco en Fox. «Son la mejor nación futbolística del mundo».

    Y no parece que eso vaya a cambiar a corto plazo.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fantástico De la Fuente

    Brasil, pentacampeona del mundo, sigue desorientada bajo Carlo Ancelotti. Inglaterra genera dudas sobre su calidad y la táctica de Thomas Tuchel. Argentina podría perder a los dos Lionel —Messi y Scaloni—, clave en su reciente éxito; Francia aún no ha dado sus primeros pasos bajo el mando del esperado sucesor de Didier Deschamps, Zinedine Zidane, mientras que Jürgen Klopp afronta una ardua tarea con Alemania.

    España, en cambio, muestra estabilidad bajo De la Fuente, que solo ha perdido dos veces en competición oficial desde que reemplazó a Luis Enrique tras la eliminación en octavos del Mundial 2022 —una de esas derrotas fue en penaltis ante Portugal en la final de la Liga de Naciones—.

    Aunque parezca extraño, al principio se dudó de que fuera el técnico idóneo, pues no había conquistado títulos con la absoluta.

    Sin embargo, con los mismos métodos con los que ganó los Campeonatos de Europa sub-19 y sub-21, ha llevado a España a su primer Mundial desde 2010, con la sexta plantilla más joven de un torneo de 48 selecciones. ¡Imagina lo que podrán hacer los jóvenes Cubarsi y Yamal para el próximo Mundial!

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Quítate la esperanza»

    Centrarse solo en los individuos es perder de vista lo esencial. Como dijo De la Fuente, el secreto de España es la solidaridad, no las superestrellas. Incluso Yamal se sacrifica por el bien común.

    «No estaba al cien por cien, no ha hecho su mejor torneo y, aun así, España ha dominado todos los partidos; eso demuestra lo buenos que son como equipo», señaló Ibrahimovic. «Han ganado el Mundial sin que este chico rindiera como suele hacerlo porque, cuando España empieza a jugar, cuando empiezan a pasar el balón, te quitan las ganas, te quitan la esperanza».

    Como recordó Henry, los jugadores pasan pero la filosofía permanece. España tiene una idea clara de juego, como insiste De la Fuente, y esa fe la ha devuelto a la cima.

    «Estos jugadores se lo merecen todo», afirmó el seleccionador. «Día tras día, han demostrado su compromiso, su unidad, su generosidad y su talento».

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    «Equipo para el futuro»

    Lo más inquietante para sus rivales es que España aún no ha dicho la última palabra. La selección sigue insatisfecha y no piensa dormirse en los laureles.

    «Los jugadores me preguntaron qué nos queda por ganar», reveló De la Fuente tras vencer a Argentina. «Juntos concluimos que es el próximo partido en septiembre [contra Inglaterra en la Liga de Naciones], porque este equipo es implacable». Todos los rivales que se cruzaron con ellos en Norteamérica lo confirman.

    «En un partido como este, contra un equipo como España», admitió Deschamps tras la derrota de Francia en semifinales, «hay que dar el máximo. Francia no estuvo a ese nivel». Pero ahora mismo nadie lo está, y quizá no lo esté durante mucho tiempo, porque existe una posibilidad muy real de que España aún se fortalezca en los próximos años. Como dijo Juan Mata a BBC Sport: «Este no es solo un equipo para el presente, sino también un equipo para el futuro».

    Así que el domingo quizá no marcó el final del camino que mencionaba De la Fuente, sino solo un paso más hacia una dinastía de dominio sin precedentes.