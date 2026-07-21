España se encamina hacia una década de dominio: los campeones del mundo y de Europa serán difíciles de superar, ahora que Lamine Yamal y compañía se preparan para entrar en sus mejores años

España no brilló en la fase de grupos. El empate inicial ante Cabo Verde se justificó en parte porque Lamine Yamal solo pudo jugar los últimos 15 minutos; su regreso al once en la segunda jornada impulsó la goleada 4-0 sobre Arabia Saudí.

A pesar de que Yamal disputó 76 minutos en la victoria 1-0 ante Uruguay que les dio el primer puesto del Grupo H, España no convenció: ni él ni Nico Williams, ambos con molestias en los isquiotibiales, ni Pedri rindieron al nivel esperado.

De la Fuente no se alarmó: «Es un camino largo y este equipo no encaja muchos goles», dijo tras dejar la portería a cero por tercera vez. «Son imbatibles».

Ralf Rangnick llegó a la misma conclusión tras ver cómo su selección austriaca era desmantelada metódicamente durante la derrota por 3-0 ante España en los dieciseisavos de final.

«La verdad es que no les queda mucho por mejorar», declaró el exentrenador delManchester United. «Funcionan como un reloj. No recuerdo que cometieran ningún error no forzado... Creo que España, hoy, nos ha mostrado realmente su mejor versión. Me atrevería a decir que no solo nos hemos enfrentado al campeón de Europa, sino también al próximo campeón del mundo». Y Rangnick tenía razón.