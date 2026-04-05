«¡España lo ficharía!» - Max Dowman podría entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, mientras el icono del Arsenal Jack Wilshere lo compara con Lamine Yamal

Wilshere ha seguido de cerca la evolución de Dowman desde que el joven tenía solo 13 años, entrenándolo en la cantera del Arsenal. El impacto fue inmediato, y el técnico de 34 años recuerda una llamada telefónica a su padre en la que le confesó que aquel chico podría tener más talento que él mismo. El entrenador del Luton insiste en que la fortaleza física y la madurez técnica del extremo lo diferencian de casi cualquier otra promesa del país.

Wilshere declaró en una entrevista con The Telegraph: «Recuerdo que llamé a mi padre y le dije: “Papá, tienes que venir a ver a este chico. Creo que es mejor que yo”. Mi padre es muy parcial conmigo. Cree que soy el mejor jugador. De hecho, a veces llegamos al punto de discutir. No quiero presionarle [a Dowman], pero de todos modos ya hay mucha presión». También señaló que el gol de Dowman, que batió el récord de la Premier League, estaba más allá de lo que él mismo habría sido capaz de marcar a los 16 años, y afirmó: «Yo no habría marcado ese gol a los 16».