España, Lamine Yamal arremete: «¿Que estoy triste? Me paso toda la noche jugando a la PlayStation. Se inventan de todo». Y De La Fuente lo compara con Dalí y Miguel Ángel

La pregunta de un periodista español sobre su mala cara en el entrenamiento anterior sacó de quicio al ‘10’ del Barcelona. Según AdnKronos, el jugador respondió: «Cuando no sabéis qué escribir, siempre os inventáis algo. Al fin y al cabo, yo también lo hago en el campo: cuando no consigo marcar, busco otra forma de atacar. Os lo digo: me pasé toda la noche jugando a la PlayStation y tenía sueño».





Sobre la trayectoria de España en el Mundial, añadió: «Acabamos de empezar, tenemos un punto, Portugal también. Argentina ganó 3-0 y Francia 3-1. ¿Y ya pensáis que la final será Francia-Argentina? No lo entiendo. En vez de disfrutar de los partidos, sacáis conclusiones precipitadas. ¿Jugaré? Eso lo decide el entrenador, pero no estoy para un partido completo. Llevo mucho sin jugar y quiero ayudar, pero creo que es pronto para los 90 minutos».





El seleccionador Luis de la Fuente, en rueda de prensa, coincidió: «Compararlo con Messi o Maradona es un error. Aún está en fase de crecimiento. Es un chico de 18 años con una madurez impresionante. Debemos dejarle seguir su camino, que cada día es más difícil. Cada vez esperamos más de él y está preparado. Son genios: Dalí y Miguel Ángel también lo eran; lo que para nosotros es excepcional, para él es normal».