La Federación Española de Fútbol (RFEF) está trabajando en un acuerdo con una clínica especializada en fertilidad para permitir que las futbolistas de la selección española accedan a la crioconservación de óvulos. La iniciativa ve la luz con el objetivo de ofrecer a las jugadoras una herramienta más para conciliar carrera deportiva, fertilidad y proyecto familiar, teniendo en cuenta los tiempos biológicos de la maternidad y las exigencias de una carrera profesional al máximo nivel.
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España financiará la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección nacional
EL APOYO DE ALEXIA PUTELLAS
La delantera del London City Lionesses y dos veces Balón de Oro Alexia Putellas se sumó al proyecto: "Es un progreso enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país yendo en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar".
Falta un protocolo común
El tema de la maternidad en el deporte profesional se ha vuelto cada vez más central en los últimos años. Para las atletas, de hecho, la posibilidad de preservar la fertilidad puede representar una herramienta para posponer una decisión personal sin tener que interrumpir o adelantar necesariamente su carrera. El eventual acuerdo de la RFEF se enmarcaría precisamente en este camino. Según El Paísfalta, sin embargo, un protocolo común sobre la congelación de óvulos o sobre las técnicas de reproducción asistida. Por ahora, la principal referencia internacional es la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que exige la revisión de los medicamentos utilizados y puede conceder exenciones por uso terapéutico. Algunas sustancias utilizadas durante la estimulación ovárica están, de hecho, prohibidas y requieren una autorización previa, mientras que otras pueden utilizarse sin autorización.
EL EJEMPLO DEL RACING LOUISVILLE
La Federación Española no es la primera en seguir este camino. En 2021, el Racing Louisville, en Estados Unidos, fue el primer club en alcanzar un acuerdo con una clínica para este tipo de tratamientos. Además, este año la UEFA ha recomendado incluir tratamientos de fertilidad y reproducción en las políticas laborales de los distintos clubes. Y el Chelsea ha anunciado un acuerdo con una clínica privada y la creación de un fondo para cubrir los gastos de la congelación de óvulos.
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