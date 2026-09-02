España financiará la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección nacional

El tema de la maternidad en el deporte profesional se ha vuelto cada vez más central en los últimos años. Para las atletas, de hecho, la posibilidad de preservar la fertilidad puede representar una herramienta para posponer una decisión personal sin tener que interrumpir o adelantar necesariamente su carrera. El eventual acuerdo de la RFEF se enmarcaría precisamente en este camino. Según El Paísfalta, sin embargo, un protocolo común sobre la congelación de óvulos o sobre las técnicas de reproducción asistida. Por ahora, la principal referencia internacional es la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que exige la revisión de los medicamentos utilizados y puede conceder exenciones por uso terapéutico. Algunas sustancias utilizadas durante la estimulación ovárica están, de hecho, prohibidas y requieren una autorización previa, mientras que otras pueden utilizarse sin autorización.



