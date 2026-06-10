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España espera el «momento más oportuno» para el regreso de Lamine Yamal, mientras el director tranquiliza al Barcelona sobre la estrella lesionada
Colaboración entre la RFEF y el Barcelona
La relación entre la Federación Española y el Barcelona a menudo genera tensiones durante los parones internacionales, pero Karanka desmintió cualquier fricción. Desde la concentración en la Baylor School, afirmó que ambas partes se comunican constantemente sobre la recuperación de Yamal. La estrella de España y el Barcelona se recupera de una lesión en el tendón de la corva izquierda sufrida en abril ante el Celta.
«Ya se verá cuál es el mejor momento para su regreso», explicó Karanka a la prensa. «Mi relación con Bojan y [el director deportivo] Deco, aunque no coincidí con ellos como jugador, es fantástica desde el primer momento. Es importante que haya transparencia. Hemos estado con los servicios médicos del Barça y todos estamos valorando cuál es el mejor momento».
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No hay fechas concretas para el regreso de Yamal
España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde, y crece la incertidumbre sobre la participación del extremo. Karanka descartó fijar una fecha concreta para su regreso, pese a los rumores que apuntaban al tercer partido de grupo. La prioridad es reintegrarlo de forma gradual para preservar su salud a largo plazo, no cumplir un plazo fijo.
El director técnico elogió el impacto del joven en la plantilla, tanto como jugador como persona. «Tiene esa alegría innata fuera del campo», señaló Karanka. «La transmite, y dentro del campo tiene esa frescura y esa calidad que le permitirán marcar una era».
Gestión de las lesiones en la plantilla
España quiere una campaña fuerte y dejar atrás los últimos Mundiales, donde fue eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022 tras su título de 2010. Por eso no quiere arriesgar con su plantilla. Yamal no es la única preocupación física: Nico Williams y Víctor Muñoz también están bajo supervisión médica. Karanka aclaró que la decisión final sobre su participación la tomarán de forma conjunta el cuerpo técnico y los doctores para evitar riesgos innecesarios en la fase de grupos.
«Es otro acierto del equipo, del cuerpo médico y del técnico: saber el momento de cada jugador», afirmó Karanka. «Luis tiene la última palabra junto con los médicos. La recuperación de los tres marcha bien, y será Luis quien decida con ellos qué es lo mejor».
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El estatus de España como favorita para el Mundial
Tras ganar el Campeonato de Europa, España llega al torneo como una de las favoritas. Karanka prefiere ver las expectativas como una oportunidad, no como una presión, y destaca el trabajo a largo plazo de la federación.
«Ganar no es una necesidad, sino una ilusión. Esta situación se debe a lo bien que ha estado trabajando la Federación durante muchos años», afirmó. «Nos lo tomamos con naturalidad. Cuando te consideran favorito, significa que has hecho algo bien, pero sabemos que hay otros candidatos para ganar el Mundial».