España espera el «momento más oportuno» para el regreso de Lamine Yamal, mientras el director tranquiliza al Barcelona sobre la estrella lesionada

La relación entre la Federación Española y el Barcelona a menudo genera tensiones durante los parones internacionales, pero Karanka desmintió cualquier fricción. Desde la concentración en la Baylor School, afirmó que ambas partes se comunican constantemente sobre la recuperación de Yamal. La estrella de España y el Barcelona se recupera de una lesión en el tendón de la corva izquierda sufrida en abril ante el Celta.

«Ya se verá cuál es el mejor momento para su regreso», explicó Karanka a la prensa. «Mi relación con Bojan y [el director deportivo] Deco, aunque no coincidí con ellos como jugador, es fantástica desde el primer momento. Es importante que haya transparencia. Hemos estado con los servicios médicos del Barça y todos estamos valorando cuál es el mejor momento».