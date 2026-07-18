España cancela el entrenamiento previo a la final del Mundial contra Argentina

El sábado, un fenómeno meteorológico extremo en el norte de Nueva Jersey provocó un caos logístico en los últimos preparativos de la final del Mundial de la FIFA 2026. El autobús de España llegó a tiempo a la sesión en el campo de entrenamiento de Melanie Lane, pero los jugadores y el cuerpo técnico se toparon con un estricto protocolo de seguridad impuesto por los organizadores.

Según USA Today, un responsable de la FIFA informó a los medios de que la normativa exige al menos 30 minutos sin rayos antes de autorizar el acceso al campo. Tras valorar que la tormenta no amainaría pronto, el cuerpo técnico español canceló la sesión para evitar mantener a los jugadores en el vestuario sin plazo definido.







