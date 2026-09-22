El ascenso de De la Fuente a la cima del fútbol español es una prueba de la planificación a largo plazo de la federación, ya que pasó toda una década trabajando en las categorías inferiores antes de asumir las riendas de la absoluta. Su profundo conocimiento del sistema de desarrollo ha permitido una transición fluida del talento joven al primer equipo, una filosofía que ahora ha sido recompensada con este suculento nuevo contrato. Las nuevas condiciones de De la Fuentes reflejan su condición de entrenador más exitoso de la historia de la selección española, tras haber ganado hasta ahora todos los grandes títulos que tenía a su alcance durante su etapa en el cargo.

Rafael Louzan, presidente de la junta directiva de la RFEF, habló en términos muy elogiosos sobre la contribución del técnico y las razones de un compromiso tan importante. Durante el anuncio, Louzan explicó el deseo de la federación de tener una visión a largo plazo y afirmó: "Estamos hablando del seleccionador más exitoso de la historia de la selección nacional y, después de catorce años con nosotros, esto es algo que Luis de la Fuente merece: un futuro a largo plazo en la RFEF".