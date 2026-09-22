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España ata al seleccionador campeón del Mundial Luis de la Fuente con una enorme renovación de contrato a largo plazo
La Federación Española premia un éxito histórico con un acuerdo sin precedentes
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado el paso sin precedentes de asegurar el futuro de De la Fuente para los próximos seis años, premiando al veterano entrenador por su histórico éxito en la escena internacional. Tras una reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el organismo rector confirmó que el técnico de 65 años ha acordado un contrato que se prolongará hasta 2032.
Esta ampliación convierte de hecho a De la Fuente en la cara del fútbol español en el futuro próximo, en un periodo que incluye un Mundial en casa en 2030, que España coorganizará junto a Portugal y Marruecos. Al explicar el motivo de la decisión, la RFEF emitió un comunicado en el que confirmó el alcance del nuevo acuerdo. La federación señaló: "Luis de la Fuente ampliará su contrato hasta las dos próximas Eurocopas, en 2028 y 2032, así como el Mundial de 2030".
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Construyendo un legado a través de la estabilidad interna
El ascenso de De la Fuente a la cima del fútbol español es una prueba de la planificación a largo plazo de la federación, ya que pasó toda una década trabajando en las categorías inferiores antes de asumir las riendas de la absoluta. Su profundo conocimiento del sistema de desarrollo ha permitido una transición fluida del talento joven al primer equipo, una filosofía que ahora ha sido recompensada con este suculento nuevo contrato. Las nuevas condiciones de De la Fuentes reflejan su condición de entrenador más exitoso de la historia de la selección española, tras haber ganado hasta ahora todos los grandes títulos que tenía a su alcance durante su etapa en el cargo.
Rafael Louzan, presidente de la junta directiva de la RFEF, habló en términos muy elogiosos sobre la contribución del técnico y las razones de un compromiso tan importante. Durante el anuncio, Louzan explicó el deseo de la federación de tener una visión a largo plazo y afirmó: "Estamos hablando del seleccionador más exitoso de la historia de la selección nacional y, después de catorce años con nosotros, esto es algo que Luis de la Fuente merece: un futuro a largo plazo en la RFEF".
La vista puesta en el Mundial de 2030 en casa
Una de las principales motivaciones de esta ampliación es el Mundial de 2030. Tener a De la Fuente al mando proporciona a la federación un ganador contrastado para gestionar la presión de un torneo en casa. La RFEF está decidida a mantener el impulso generado por su reciente victoria en el Mundial, y garantizar que el «cerebro» detrás de ese éxito siga en su puesto se consideró una prioridad absoluta para la directiva. El nuevo acuerdo cubre de forma efectiva todas las grandes ventanas internacionales en el futuro próximo.
La estabilidad que aporta este contrato también permite al cuerpo técnico planificar la integración gradual de la próxima generación de estrellas que está emergiendo del equipo sub-21. Al blindar a De la Fuente hasta 2032, España ha eliminado de hecho cualquier especulación sobre su futuro, lo que permite a la selección centrarse por completo en sus próximos compromisos competitivos.
- AFP
Retos inmediatos en la Nations League
A pesar de las celebraciones por su nuevo contrato, De la Fuente volverá rápidamente a centrar su atención en el terreno de juego, ya que España se prepara para un exigente parón internacional. Las campeonas del mundo viajarán a Londres para enfrentarse a Inglaterra el 26 de septiembre, en lo que será su primera aparición desde su histórica victoria en la Copa del Mundo a principios de este verano. Este amistoso de alto nivel servirá de antesala a su regreso a la competición, cuando comience la defensa de su corona en la Liga de Naciones.
El calendario sigue siendo exigente, ya que el equipo viajará después a Oviedo para medirse a la República Checa el 3 de octubre, antes de cerrar la actual ventana internacional con una complicada visita para enfrentarse a Croacia en su propio territorio.
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