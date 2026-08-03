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«Eso simplemente no es así»: el director del RB Leipzig responde a las afirmaciones de «Here we go» sobre el traspaso de Yan Diomande al Real Madrid
El jefe del Leipzig carga contra las afirmaciones de «here we go»
La carrera por fichar a Diomande ha dado un giro dramático después de que Schafer desmintiera públicamente las afirmaciones de que ya existe un acuerdo de traspaso con el Madrid. El extremo de 19 años ha sido objeto de una intensa especulación durante la última semana, con varias informaciones que sugerían que Florentino Perez y la directiva del Madrid por fin habían logrado avanzar en las negociaciones por la prometedora estrella marfileña.
En declaraciones a Sky Germany, el ejecutivo del Leipzig cargó especialmente contra la forma en que se informa hoy sobre los traspasos, haciendo referencia de manera específica a las coletillas utilizadas por periodistas de redes sociales. Schafer insistió en que la percepción pública de la operación no se corresponde con la realidad a puerta cerrada en el Red Bull Arena. «Está claro que algunos supuestos expertos en fichajes informaron hace unos días de que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el “here we go”. Simplemente, no es así», afirmó Schafer con rotundidad.
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Las negociaciones siguen en el aire
El culebrón del traspaso ha provocado un conflicto directo entre periodistas de primer nivel como Fabrizio Romano, que lleva más de una semana insistiendo en que la operación está cerrada. Romano incluso dio al acuerdo su famoso sello de aprobación «here we go», al sugerir que ya estaba fijado un paquete total de 132 millones de euros. Según se informa, esta cifra consiste en una cantidad fija de 122 millones de euros, junto a otros 10 millones de euros adicionales en variables por rendimiento.
Cuando se le pidió una actualización concreta sobre hasta qué punto han avanzado las conversaciones, Schafer se apresuró a señalar que la línea de meta administrativa todavía no está a la vista. Señaló que, aunque puede haber diálogo entre los dos gigantes europeos, el club alemán no ha dado la luz verde definitiva necesaria para sancionar la operación. «Todavía no estamos en ese punto», añadió el director general.
Diomande sigue ausente del entrenamiento
El joven delantero, que firmó una temporada de irrupción en la Bundesliga el año pasado con 12 goles y ocho asistencias, ha estado notablemente ausente en las actividades recientes del Leipzig. No jugó un amistoso de pretemporada contra el SC Verl después de comunicar que estaba enfermo y, quizá de forma más significativa, no viajó con el resto de la plantilla del primer equipo para su exigente concentración en Austria.
Mientras los clubes siguen regateando sobre la valoración final y la estructura de pago, se entiende que Diomande ya ha alcanzado un acuerdo verbal sobre las condiciones personales con el Madrid. Sin embargo, incluso si finalmente se acuerda la cifra, el traspaso se enfrenta a más complicaciones debido a una disputa legal entre los antiguos y los actuales agentes del jugador.
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El ajetreado verano del Madrid continúa
La búsqueda de Diomande por parte del Madrid llega en un periodo de importante transición y de construcción de la plantilla bajo el liderazgo de Perez. El club se ha mostrado increíblemente activo en el mercado y ya ha cerrado varias llegadas de alto perfil para reforzar las opciones de Mourinho. El Real Madrid ha inscrito con éxito al mediapunta portugués Bernardo Silva como su cuarto fichaje del verano en La Liga. Silva llegó libre procedente del Manchester City y sigue a las incorporaciones de Denzel Dumfries, Ibrahima Konate y Marc Cucurella.
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