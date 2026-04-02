Ermedin Demirovic se ha clasificado de forma sensacional con Bosnia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tras una victoria en la tanda de penaltis contra Italia, y ahora cumple la promesa que hizo a los aficionados del VfB Stuttgart.
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¡Eso le costará unos 275 000 euros! Ermedin Demirovic cumple una gran promesa en el VfB Stuttgart
«Si lo conseguimos, invito a toda Stuttgart», había anunciado con confianza el delantero del VfB en una entrevista con Sky antes de los play-offs. «Entonces, los aficionados tendrán bebidas a mi cuenta».
Sin embargo, el hecho de que los seguidores del Stuttgart puedan ahora disfrutar de cerveza gratis fue fruto de un arduo trabajo. Tanto en la semifinal contra Gales como en la final contra Italia, los bosnios se vieron inicialmente por detrás en el marcador, pero lograron empatar a 1-1 en la fase final gracias a Edin Dzeko y Haris Tabakovic, respectivamente, antes de ganar ambos duelos en la tanda de penaltis.
«¡Yo invito a una ronda!» Demirovic hace un gran anuncio
La alegría de Demirovic y compañía fue, por tanto, enorme nada más lograr la victoria contra Italia, y el delantero anunció efusivamente en Sky: «Invito a una ronda, con mucho gusto», pues, al fin y al cabo, «un hombre, una palabra». «Probablemente me salga caro. Pero después de algo así, lo hago con mucho gusto. Por eso, Stuttgart: ¡invito a una ronda!».
Demirovic podrá sobrellevarlo, aunque su anuncio podría costarle unos 275 000 euros, si se divide el precio por bebida de unos cinco euros entre los aproximadamente 55 000 aficionados locales del MHP-Arena.
Pero hasta que llegue ese momento, Demirovic quiere asimilar primero lo conseguido, porque «todavía no sabemos lo que hemos logrado para nuestro país. Es surrealista. No tengo palabras ni voz. Es inconcebible».
Ermedin Demirovic en el VfB Stuttgart: estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Bundesliga
18
9
2
Europa League
8
1
-
Copa DFB
2
2
1
Supercopa
1
-
-