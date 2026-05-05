El técnico del campeón alemán descartó grandes cambios tácticos de Vincent Kompany para la vuelta de semifinales del miércoles entre el FC Bayern y el PSG. Aun así, admitió margen para pequeños ajustes.
Traducido por
«¡Eso es una tontería!». Vincent Kompany aclara en el FC Bayern una acusación incómoda
Al mismo tiempo, quiso defender a su antiguo mentor, Pep Guardiola. Al técnico del Manchester City se le acusa desde hace años de complicar los partidos clave y de intentar sorprender al rival con medidas y alineaciones poco ortodoxas que, a menudo, le han salido mal.
En el Bayern, por ejemplo, en la vuelta de las semifinales contra el Real Madrid en 2014, impuso una alineación arriesgada con un doble seis formado por Schweinsteiger y Kroos. Lejos de remontar el 0-1 de la ida, los muniqueses encajaron un 0-4. «La mayor cagada que he hecho nunca como entrenador», admitió el catalán.
Dos años después, en la ida de semifinales contra el Atlético, dejó fuera a Thomas Müller y Franck Ribéry, y alineó a Juan Bernat; el Bayern perdió 1-0 y quedó eliminado.
«He jugado a las órdenes de Pep. No es cierto que cambie todo en los partidos importantes. Eso son solo tonterías de los medios. Si pierdes, tienes que dar explicaciones. Si ganas, tienes razón», afirmó Kompany sobre la reputación de su ídolo catalán.
- Getty Images Sport
Vincent Kompany y la influencia de Guardiola en el partido de ida del FC Bayern
De cara al reto del miércoles ante el PSG en el Allianz Arena, Kompany afirmó que potenciará las fortalezas de su equipo: la presión agresiva hombre a hombre y el juego ofensivo.
“Sería muy tonto de mi parte decir que voy a cambiar todo”, afirmó. “Se trata de darles detalles que sumen, una y otra vez. He visto unos 35 partidos del PSG. ¡Hay que reforzar a los chicos en lo que ya han estado haciendo todo este tiempo!».
Sin embargo, en la ida del martes se respiró un aire de Guardiola en el Parque de los Príncipes. Kompany sorprendió dejando en el banquillo a Konrad Laimer y alineando a Alphonso Davies, quien ha sufrido varias lesiones.
Poco antes del descanso, Davies provocó con una mano discutible el penalti que Ousmane Dembélé transformó para dar al París una ventaja de 3-2. Aparte de eso, sin embargo, hizo un partido decente, por lo que el aire de Guardiola se disipó rápido en el Parque de los Príncipes.
FC Bayern: ¿Volverá Kompany a cambiar su once inicial?
La única duda del Bayern para la vuelta es quién ocupará los laterales. «Estoy muy contento de contar con estos chicos», afirmó Kompany al referirse a su «situación de lujo» con Stanisic, Laimer y Davies, que compiten por dos puestos.
«Todos conocen a Konrad por sus múltiples subidas. Stani es preciso con el balón y tiene una velocidad increíble. No siempre se nota, pero es rapidísimo y siempre decide bien. Phonzie, claro, tiene su velocidad y su habilidad en el uno contra uno. Y ese pie izquierdo, como en el centro contra el Friburgo, que siempre nos aporta algo», dijo Kompany sobre sus tres jugadores para las bandas defensivas.
Aun así, Kompany podría modificar la alineación respecto a la ida: Stanisic sufrió ante Kvaratskhelia, así que Laimer podría pasar a la derecha y Davies regresar a la izquierda para frenar a Doué.
- Así podría alinearse el FCB: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Díaz - Kane