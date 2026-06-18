«¡Ese es tu trabajo!»: acusan a Roberto Martínez de querer ser amigo de Cristiano Ronaldo, y critican al seleccionador de Portugal por no sustituir a su capitán en el desastroso debut mundialista

Portugal llegó como favorito, pero su empate ante la República Democrática del Congo desató un debate sobre la audacia táctica de Martínez. El exinternacional irlandés Tony Cascarino criticó que las decisiones del técnico se guiaran más por el sentimiento que por el mérito deportivo.

«Intento ser amable, pero Ronaldo estaba fuera de forma; el tiempo le ha pasado factura. No tiene ritmo ni energía para recoger el balón», declaró Cascarino a talkSPORT.

No aportó nada a Portugal y no entiendo por qué Martínez lo mantuvo en el campo. Parece que prioriza la amistad sobre el rendimiento. Un entrenador debe sacar a quien no rinde, aunque sea su amigo, si eso puede dar la victoria. Y sé que se va a marchar al final de esta temporada. Parecía que el entrenador solo pensaba: “Seguiré siendo amigo de mi colega Ronaldo”».



