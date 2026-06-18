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«¡Ese es tu trabajo!»: acusan a Roberto Martínez de querer ser amigo de Cristiano Ronaldo, y critican al seleccionador de Portugal por no sustituir a su capitán en el desastroso debut mundialista
Martínez, acusado de hacer distinciones
Portugal llegó como favorito, pero su empate ante la República Democrática del Congo desató un debate sobre la audacia táctica de Martínez. El exinternacional irlandés Tony Cascarino criticó que las decisiones del técnico se guiaran más por el sentimiento que por el mérito deportivo.
«Intento ser amable, pero Ronaldo estaba fuera de forma; el tiempo le ha pasado factura. No tiene ritmo ni energía para recoger el balón», declaró Cascarino a talkSPORT.
No aportó nada a Portugal y no entiendo por qué Martínez lo mantuvo en el campo. Parece que prioriza la amistad sobre el rendimiento. Un entrenador debe sacar a quien no rinde, aunque sea su amigo, si eso puede dar la victoria. Y sé que se va a marchar al final de esta temporada. Parecía que el entrenador solo pensaba: “Seguiré siendo amigo de mi colega Ronaldo”».
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Henry critica duramente el egoísmo de Ronaldo
Mientras Cascarino criticaba la gestión del equipo, Thierry Henry apuntó a la disciplina táctica del delantero del Al-Nassr. La leyenda del Arsenal afirmó que la obsesión de Ronaldo por batir récords individuales daña la estructura del equipo. «Lo importante es que el equipo marque, no tú», declaró. Henry señaló un momento de la segunda parte en el que el movimiento de Ronaldo bloqueó una opción clara para Bruno Fernandes.
Con 41 años, no realizó ni un tiro a puerta y ya suma 10 partidos consecutivos sin marcar en grandes torneos. Al saltar al campo en Houston igualó el récord de Lionel Messi de seis finales mundialistas, pero sus logros individuales palidecieron ante la incapacidad de Portugal para vencer a un rival muy inferior en la clasificación de la FIFA.
Ronaldo defiende el resultado tras la frustración
A pesar de las críticas, el capitán de Portugal se mostró desafiante ante la prensa. Tras salir furioso por el túnel, habló con los periodistas y restó importancia a la idea de que a Portugal le hubiera faltado calidad o esfuerzo. Al preguntarle qué le había faltado a su actuación, respondió sin rodeos: «¿Qué le faltó? No le faltó nada, así es el fútbol. Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido. Podría haber pasado cualquier cosa».
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Aumenta la presión de cara al partido contra Uzbekistán
El Grupo K deja a Portugal con poco margen de error antes de enfrentar a Uzbekistán. Martínez duda sobre su once inicial y sobre si sustituir a su estrella si el partido se complica. Colombia aguarda en el último duelo de la fase, y los europeos podrían quedar eliminados si no encuentran un ataque más fluido que no dependa solo de un Ronaldo veterano.
Las estadísticas del empate ante la República Democrática del Congo lo confirman: solo un tiro a puerta en 90 minutos pese a dominar la posesión. A Ronaldo le faltan 31 goles para llegar a 1.000, pero su actual estado de forma hace pensar que sus objetivos personales pueden estar pesando más que el bien del equipo. Como dijo Cascarino, el “trabajo” de Martínez será decidir si es el seleccionador de un equipo o solo el encargado de la despedida de una leyenda.