«¡Ese es el gol del año!» Michael Olise, del FC Bayern, deja a todos boquiabiertos con una genialidad increíble

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, trasladó a Olise del extremo al centro tras un flojo inicio ante Senegal, su posición favorita. Desde entonces, el mediapunta lidera el ataque galo y suma tres asistencias en la fase de grupos.

Sin embargo, aún no ha marcado: el portero Widell Zetterström atajó varios disparos lejanos y él falló un mano a mano.

Aun así, aportó dos asistencias: tras el descanso cedió un pase profundo a Bradley Barcola, que marcó el 2-0. En el 74, asistió a Mbappé, quien firmó el 3-0. Antes, el delantero ya había abierto el marcador con un potente disparo tras un córner en corto.

Olise lidera la lista de asistentes del Mundial con cinco, mientras que Mbappé, con seis goles, comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Ambos fueron sustituidos en el 85 entre ovaciones.

Tras un inicio igualado, la pareja lideró el dominio francés y complicó a los suecos. El 3-0 final fue incluso generoso con los nórdicos.