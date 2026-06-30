En el minuto 35, la estrella del Bayern Múnich se elevó en el borde del área y, tras un rebote que pasó por Mbappé y Rabiot, intentó una chilena espectacular. El balón impactó en el poste derecho y, en el rebote, Dembélé también falló por poco.
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«¡Ese es el gol del año!» Michael Olise, del FC Bayern, deja a todos boquiabiertos con una genialidad increíble
«¡Si entra, será el gol del año!», exclamó atónito el comentarista de radio del programa «Sportschau» de la ARD. «Ya habían abierto el Louvre, ya habían despejado el espacio, el cuadro ya estaba casi seco», exclamó el comentarista de Magenta, Christian Straßburger: «¡Menuda jugada! Estamos aquí sentados junto a la televisión sueca y, cuando vieron el remate de Olise, pensaron que era la televisión francesa. ¡Allí también lo celebraron!».
Jan Henkel, también de Magenta TV, añadió: «Esto es sencillamente de talla mundial». En su análisis de la primera parte, en la que consideró a Olise «el mejor», concluyó: «Tengo curiosidad por saber dónde jugará en el Bayern tras el Mundial, si en el centro o en la banda».
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Michael Olise brilla con Francia como 10 detrás de Mbappé y suma asistencias.
Didier Deschamps, seleccionador de Francia, trasladó a Olise del extremo al centro tras un flojo inicio ante Senegal, su posición favorita. Desde entonces, el mediapunta lidera el ataque galo y suma tres asistencias en la fase de grupos.
Sin embargo, aún no ha marcado: el portero Widell Zetterström atajó varios disparos lejanos y él falló un mano a mano.
Aun así, aportó dos asistencias: tras el descanso cedió un pase profundo a Bradley Barcola, que marcó el 2-0. En el 74, asistió a Mbappé, quien firmó el 3-0. Antes, el delantero ya había abierto el marcador con un potente disparo tras un córner en corto.
Olise lidera la lista de asistentes del Mundial con cinco, mientras que Mbappé, con seis goles, comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Ambos fueron sustituidos en el 85 entre ovaciones.
Tras un inicio igualado, la pareja lideró el dominio francés y complicó a los suecos. El 3-0 final fue incluso generoso con los nórdicos.