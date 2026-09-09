«¡Escríbeme por MD!» - El excentrocampista de Liverpool y Rangers Ovie Ejaria utiliza LinkedIn para buscar nuevo club

El jugador nacido en Londres, que sigue siendo elegible para representar a Nigeria a nivel internacional, completó una prometedora cesión a las órdenes de Steven Gerrard en el Rangers durante la temporada 2018-19 antes de poner fin a su etapa de manera prematura. Ejaria optó por acortar su préstamo de una temporada completa y regresar al Liverpool en diciembre de 2018, dejando frustrada a la cúpula de Ibrox por su repentina salida. Al recordar la marcha del centrocampista en aquel momento, Gerrard dijo a the Glasgow Times: "¿Estoy decepcionado porque se haya ido? Sí. ¿Creo que es la decisión correcta? No, porque creo que aquí tenía una oportunidad increíble".

Antes de aquella abrupta salida, Gerrard se había mostrado muy explícito en su admiración por el mediapunta, especialmente durante la tensa eliminatoria de play-off de la Europa League del Rangers contra el FC Ufa en agosto de 2018. Después de que un cabezazo de Connor Goldson asegurara una victoria por 1-0 en la ida en Ibrox, Ejaria firmó una actuación decisiva en Rusia una semana después, marcando el primer gol muy pronto en un trabajado empate 1-1 en el Neftyanik Stadium para sellar la clasificación para la fase de grupos.

Elogiando la compostura del centrocampista bajo una intensa presión continental, Gerrard dijo a Rangers TV: "Pensé que estuvo magnífico y creo que esos son los 90 minutos más sólidos que nos ha dado hasta ahora".

Subrayando cómo aquella actuación representó un salto importante, pasando de destellos esporádicos de promesa a una exhibición dominante y completa, el exentrenador del Rangers añadió: "Creo que hemos visto muchos destellos y muchas mitades, algunas buenas actuaciones, pero creo que esa es su primera actuación realmente excelente que ha firmado contra un buen equipo. Me pareció excelente de principio a fin".



