Durante la ceremonia de clausura, en la que el capitán de la selección española, Rodri, recibió la copa del Mundial, el presidente de Estados Unidos se mostró poco dispuesto a abandonar el podio.
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¡Escenas de lo más extrañas! El presidente de EE. UU., Donald Trump, se cuela en primer plano durante la ceremonia de entrega de premios a la selección española, campeona del Mundial
Al principio, los ibéricos esperaban que Trump se marchara. Al ver que no lo hacía, Rodri levantó el trofeo por encima de la cabeza, ignorando al presidente de EE. UU., y celebró con su equipo.
Tras la entrega de medallas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a Trump a abandonar el podio y se retiró con él.
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Thomas Müller formula una crítica velada a Donald Trump
Thomas Müller, comentarista de MagentaTV, criticó sutilmente a Trump. El exfutbolista alemán afirmó que la entrega del trofeo debe centrarse solo en los ganadores.
«No me gustaría situar ahora al presidente estadounidense en el centro de atención de un Mundial de fútbol. Él ya lo hace por sí mismo lo suficiente. Por lo tanto, no hace falta que le demos además esa plataforma», afirmó Müller.
Ya en el Mundial de Clubes del año pasado había recibido críticas por lo mismo, al negarse a dejar el escenario durante la celebración del Chelsea.
- (C)Getty Images
Donald Trump, abucheado por el público en la final del Mundial
Durante la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford se escucharon silbidos contra el presidente de EE. UU. En el 104.º y último partido del torneo, celebrado en EE. UU., México y Canadá, apareció por primera vez en un estadio. En su palco estaba sentado entre su esposa Melania e Infantino.
Aunque había evitado los estadios durante seis semanas, su presencia se notó por el escándalo en torno a la suspensión revocada del delantero estadounidense Folarin Balogun, tras una llamada de Trump a Infantino para anular la tarjeta roja. La comisión disciplinaria de la FIFA suspendió efectivamente la sanción de forma condicional. La polémica creció y Balogun jugó en octavos contra Bélgica, aunque Estados Unidos perdió 1-4.
Dos días antes de la final entre Argentina y España, desde la Torre Trump de Nueva York había dicho: «Pensaba que no éramos un país futbolístico. Resultó que sí lo somos. Creo que seguirá siendo así», afirmó Trump y añadió: «Este Mundial ha tenido tanto éxito que deberíamos volver a elegir a EE. UU. Esta vez dejaremos fuera a México y Canadá».
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