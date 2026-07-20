¡Escenas de lo más extrañas! El presidente de EE. UU., Donald Trump, se cuela en primer plano durante la ceremonia de entrega de premios a la selección española, campeona del Mundial

Durante la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford se escucharon silbidos contra el presidente de EE. UU. En el 104.º y último partido del torneo, celebrado en EE. UU., México y Canadá, apareció por primera vez en un estadio. En su palco estaba sentado entre su esposa Melania e Infantino.

Aunque había evitado los estadios durante seis semanas, su presencia se notó por el escándalo en torno a la suspensión revocada del delantero estadounidense Folarin Balogun, tras una llamada de Trump a Infantino para anular la tarjeta roja. La comisión disciplinaria de la FIFA suspendió efectivamente la sanción de forma condicional. La polémica creció y Balogun jugó en octavos contra Bélgica, aunque Estados Unidos perdió 1-4.

Dos días antes de la final entre Argentina y España, desde la Torre Trump de Nueva York había dicho: «Pensaba que no éramos un país futbolístico. Resultó que sí lo somos. Creo que seguirá siendo así», afirmó Trump y añadió: «Este Mundial ha tenido tanto éxito que deberíamos volver a elegir a EE. UU. Esta vez dejaremos fuera a México y Canadá».