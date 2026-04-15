El adolescente ya había abandonado su asiento a los 39 minutos, justo después del empate provisional 2-2 de Harry Kane. Se hizo algunas fotos con unos aficionados y, por eso, probablemente no vio cómo su equipo se quedaba por tercera vez esa noche en desventaja en el minuto 42. No está claro si Karl vio el gol de Kylian Mbappé en alguna pantalla.
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Escenas curiosas en la tribuna principal: Lennart Karl, lesionado, se pierde el gol encajado por el Bayern de Múnich ante el Real Madrid
- AFP
Tom Bischof y Sven Ulreich, lesionados y ausentes para Vincent Kompany, se quedaron en sus asientos hasta el descanso y entonces bajaron al túnel. Al reiniciarse el partido, regresaron con ligero retraso; Karl, desaparecido en un principio, reapareció en el minuto 52.
Celebró con entusiasmo el 3-3 de Luis Díaz, que aseguró el pase a semifinales. Antes del descuento y del 4-3 de Michael Olise, Karl, Ulreich y Bischof bajaron al campo para festejar con el equipo.
Poco después del pitido inicial, Karl ya había llamado la atención en la tribuna principal por su extravagante atuendo. Vestido completamente de rosa —desde los zapatos hasta la gorra—, llegó con ligero retraso a su asiento y presenció cómo Manuel Neuer regalaba el 1-0 a los blancos (por medio de Arda Güler) con un pase erróneo.
Karl estará fuera del FC Bayern por tiempo indefinido
Karl se pierde el partido por una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho. El Bayern no ha precisado cuánto tiempo estará de baja, pero el jugador de 18 años ya anunció en Instagram: «Espero volver pronto. Le deseo al equipo el máximo éxito».
El Bayern solo comunicó la baja de Bischof poco antes del partido; el centrocampista sufre una pequeña rotura fibrilar en la pantorrilla, informó el FCB.