«El Manuel Neuer que conocemos del Bayern y de anteriores partidos de la selección alemana no es el que está ahora bajo los palos», escribió la dos veces campeona del mundo en su columna para el portal de noticias t-online: «Simplemente no acaba de entrar en el torneo».
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«Escenas como estas no son habituales»: Manuel Neuer ya no se parece en nada a lo que era, según una leyenda de la DFB
Los partidos de Alemania en el Mundial contra Curazao (7-1), Costa de Marfil (2-1) y Ecuador (1-2) no lo mostraron: «Apenas hubo disparos a su portería y los que hubo fueron difíciles de parar». Neuer, que ya ha encajado cuatro goles y solo ha atajado tres balones, parece «aún algo cohibido».
Angerer lo ejemplifica con el malentendido ante Ecuador: «Escenas así no son habituales en Neuer». En el segundo gol, «se mostró demasiado indeciso; quizá debería haber salido con los puños».