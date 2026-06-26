Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Manuel NeuerGetty Images

Traducido por

«Escenas como estas no son habituales»: Manuel Neuer ya no se parece en nada a lo que era, según una leyenda de la DFB

World Cup
Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
M. Neuer

Para Nadine Angerer, exguardameta de la selección alemana, Manuel Neuer ya no es el líder carismático de antes.

«El Manuel Neuer que conocemos del Bayern y de anteriores partidos de la selección alemana no es el que está ahora bajo los palos», escribió la dos veces campeona del mundo en su columna para el portal de noticias t-online: «Simplemente no acaba de entrar en el torneo».

  • Los partidos de Alemania en el Mundial contra Curazao (7-1), Costa de Marfil (2-1) y Ecuador (1-2) no lo mostraron: «Apenas hubo disparos a su portería y los que hubo fueron difíciles de parar». Neuer, que ya ha encajado cuatro goles y solo ha atajado tres balones, parece «aún algo cohibido».

    Angerer lo ejemplifica con el malentendido ante Ecuador: «Escenas así no son habituales en Neuer». En el segundo gol, «se mostró demasiado indeciso; quizá debería haber salido con los puños».

    • Anuncios
World Cup
Alemania crest
Alemania
ALE
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse