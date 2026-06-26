«Escenas como estas no son habituales»: Manuel Neuer ya no se parece en nada a lo que era, según una leyenda de la DFB

Los partidos de Alemania en el Mundial contra Curazao (7-1), Costa de Marfil (2-1) y Ecuador (1-2) no lo mostraron: «Apenas hubo disparos a su portería y los que hubo fueron difíciles de parar». Neuer, que ya ha encajado cuatro goles y solo ha atajado tres balones, parece «aún algo cohibido».

Angerer lo ejemplifica con el malentendido ante Ecuador: «Escenas así no son habituales en Neuer». En el segundo gol, «se mostró demasiado indeciso; quizá debería haber salido con los puños».