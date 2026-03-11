«Escenario apocalíptico»: Micky van de Ven admite que «todo ha terminado» tras la «terrible» derrota del Tottenham en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid

En declaraciones a Ziggo Sport tras el pitido final, el internacional holandés no se contuvo a la hora de valorar la situación del club. Sobre la forma en que el Tottenham perdió ante el Atlético, Van de Ven explicó: «Terrible, para ser sincero: un escenario apocalíptico. Todo lo que podía salir mal en los primeros veinte minutos salió mal. Todo el mundo resbala, incluido yo. Son momentos en los que simplemente no puedes hacer nada. No puedo quedarme aquí parado y empezar a culpar al campo».

Van de Ven también reveló que las constantes críticas por el mal momento del Tottenham le han llevado a alejarse de la atención pública. El defensa admitió que le está costando lidiar con la intensidad de la situación. «¿Cómo me siento mentalmente? Te puedo decir que es duro. Muy duro. Tengo que seguir adelante; así es la vida», dijo. «Ya no uso el teléfono; lo he dejado por completo. Solo mi familia y esas cosas».