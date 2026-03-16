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Jonathan TahGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

Escena insólita en el partido fuera de casa del FC Bayern: a Jonathan Tah le ocurre un curioso percance contra el Bayer 04 Leverkusen

Jonathan Tah provocó algunas risas con una curiosa jugada durante el partido fuera de casa del FC Bayern de Múnich contra el Bayer 04 Leverkusen.

Así, al defensa central del campeón alemán le ocurrió un pequeño percance tras el calentamiento previo al partido que el Bayern de Múnich disputaba como visitante en Leverkusen. En lugar de dirigirse al vestuario del Bayern, Tah, seguramente por costumbre, se desvió primero hacia el vestuario del Werkself.

  • Sin embargo, el jugador de 30 años se dio cuenta enseguida de su metedura de pata. Tras dar unos pasos en la dirección equivocada, se dio la vuelta y siguió a sus compañeros de equipo hacia el vestuario del FCB. Las azafatas que se encontraban justo al lado, en el pasillo, no pudieron evitar soltar alguna que otra risa. El vídeo también está causando hilaridad en las redes sociales.

    Bajo un vídeo de la escena, la cuenta oficial del Bayer 04 Leverkusen comentó finalmente: «Never forget where you come from» (en español: «Nunca olvides de dónde vienes»), a lo que Tah respondió simplemente con tres emojis sonrientes.

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  • Tah jugó en el Leverkusen durante diez años antes de fichar por el Bayern

    Antes de fichar por el FC Bayern el verano pasado, Tah jugó durante diez años en el Werkself. Con la camiseta del Leverkusen, ganó, entre otros títulos, el doblete de la liga alemana y la Copa DFB en 2024. En total, disputó 402 partidos (18 goles) con el B04.

    En el equipo de Múnich, Tah es un titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany. En todas las competiciones, ha disputado 36 partidos, en los que ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias. En su regreso al BayArena, el Bayern y Tah empataron 1-1 el sábado.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    FechaHoraPartido
    Miércoles, 18 de marzo21:00FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones)
    Sábado, 21 de marzo15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15:30SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
    Sábado, 11 de abril18:30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
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