Según el New York Times y la AFP, que citan fuentes anónimas, el jefe de Estado llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el partido del miércoles para pedir que se revisara la tarjeta roja a Balogun.
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¡«Escandalosa infracción de las normas» en el Mundial! Donald Trump y Gianni Infantino desatan una ola de indignación con una decisión impactante
La FIFA anuló el domingo la roja a Balogun, mostrada en el 2-0 ante Bosnia, y le impuso una sanción condicional. Así, el defensa podrá jugar el lunes (hora local) en los octavos entre Estados Unidos y Bélgica. La Federación Belga ha protestado la decisión. Trump agradeció de inmediato a la FIFA en Truth Social «por haber hecho lo correcto y haber rectificado una gran injusticia». La FIFA no respondió inicialmente a una consulta de SID sobre las noticias relacionadas con Trump.
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¿Escándalo en el Mundial? «Se han infringido claramente las normas»
El reglamento de la FIFA indica que una tarjeta roja supone una suspensión automática de un partido, sin posibilidad de recurso por parte del club del jugador. Sin embargo, el domingo la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció que había cambiado la sanción a «suspensión con período de prueba de un año». La Federación Belga, próximo rival de Estados Unidos, recurrirá la decisión.
Nicholas McGeehan, de FairSquare —que denunció a Infantino ante la Comisión de Ética de la FIFA—, declaró al SID: «Las normas se han infringido claramente de una manera que beneficia los intereses políticos del presidente de EE. UU.». La cuestión es «qué papel ha desempeñado el presidente de la FIFA. Las federaciones y los políticos deben exigir respuestas. Si el país anfitrión usó su influencia para obtener una ventaja desleal, sería una violación escandalosa de las normas y una manipulación de la competición».
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