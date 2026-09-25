¡Escándalo por certificados falsos de covid! Breel Embolo, fuera de la convocatoria de Suiza tras la baja de Granit Xhaka por documentos falsificados

El parón internacional de la selección suiza ha quedado aún más trastocado tras la salida de Embolo. El delantero del Atlanta United no viajará para el duelo del martes contra Escocia, como estaba previsto en un principio, después de que la federación suiza de fútbol confirmara su marcha el viernes tras nuevas informaciones de los medios sobre su implicación en la obtención de certificados falsificados de pruebas de COVID-19 en 2021.

En un comunicado oficial en el que abordó la repentina salida del jugador, la federación explicó los motivos de la decisión. El organismo señaló: «Esta decisión tiene como objetivo permitir que el equipo siga plenamente centrado en los próximos partidos». Esto supone un golpe importante para la preparación de la selección, que afronta un calendario exigente que incluye desplazamientos a Macedonia del Norte y Escocia, seguidos de partidos en casa en Lucerna contra Eslovenia y Macedonia del Norte. La pérdida de un arma ofensiva tan importante deja al cuerpo técnico con opciones limitadas en ataque.