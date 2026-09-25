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Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Escándalo por certificados falsos de covid! Breel Embolo, fuera de la convocatoria de Suiza tras la baja de Granit Xhaka por documentos falsificados

B. Embolo
Switzerland
Escocia
Macedonia del Norte vs Switzerland
Macedonia del Norte
UEFA Nations League B
Escocia vs Switzerland

Suiza se ha visto sacudida por una nueva polémica después de que Breel Embolo se convirtiera en la segunda estrella de perfil alto en ser apartada de su convocatoria para la Nations League. El delantero del Atlanta United sigue así los pasos del capitán Granit Xhaka, que también dejó la concentración de la selección debido a los problemas legales en curso relacionados con certificados falsificados de la COVID-19.

  • El escándalo obliga a una segunda retirada suiza

    El parón internacional de la selección suiza ha quedado aún más trastocado tras la salida de Embolo. El delantero del Atlanta United no viajará para el duelo del martes contra Escocia, como estaba previsto en un principio, después de que la federación suiza de fútbol confirmara su marcha el viernes tras nuevas informaciones de los medios sobre su implicación en la obtención de certificados falsificados de pruebas de COVID-19 en 2021.

    En un comunicado oficial en el que abordó la repentina salida del jugador, la federación explicó los motivos de la decisión. El organismo señaló: «Esta decisión tiene como objetivo permitir que el equipo siga plenamente centrado en los próximos partidos». Esto supone un golpe importante para la preparación de la selección, que afronta un calendario exigente que incluye desplazamientos a Macedonia del Norte y Escocia, seguidos de partidos en casa en Lucerna contra Eslovenia y Macedonia del Norte. La pérdida de un arma ofensiva tan importante deja al cuerpo técnico con opciones limitadas en ataque.

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Xhaka lidera el éxodo

    Embolo no es el primer veterano apartado por este escándalo histórico de documentación. El capitán de Suiza, Xhaka, ya había acordado apartarse de la concentración el pasado fin de semana. El centrocampista del Sunderland, que ostenta el récord nacional con 152 internacionalidades, está actualmente envuelto en una investigación judicial relacionada con un profesional médico acusado de expedir certificados de vacunación falsos durante la pandemia de COVID-19.

    Al hablar anteriormente sobre su propia situación, el ex del Arsenal se mostró transparente sobre sus decisiones pasadas y las consecuencias derivadas. Xhaka admitió haber obtenido el documento falsificado en 2022 y aceptó que cometió errores. Al apartarse del entorno, el capitán esperaba proteger a sus compañeros de la intensa presión mediática que rodea a la investigación.


  • Sanciones y errores de protocolo

    Incluso antes de este último acontecimiento, la disponibilidad de Embolo para el próximo partido del sábado contra Macedonia del Norte ya era inexistente. El delantero estaba cumpliendo una sanción tras su controvertida tarjeta roja durante el choque de cuartos de final del Mundial contra Argentina. Aquella expulsión se convirtió en un gran tema de debate en el fútbol internacional después de que saliera a la luz que los árbitros de aquel día habían cometido un error importante.

    Los organismos rectores del juego acabaron abordando el incidente, y más tarde el panel de reglas IFAB, con sede en Zúrich, admitió que Embolo fue expulsado por error en una clara vulneración del protocolo de revisión por vídeo.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impacto en el campo pese al drama fuera de él

    A pesar de estas distracciones recurrentes, Embolo ha seguido siendo una figura productiva sobre el terreno de juego tanto con su club como con su selección cuando ha estado disponible. En el Mundial, el jugador de 29 años marcó en el empate 1-1 de Suiza en su debut ante Qatar, a pesar de llegar días después que sus compañeros debido a complicaciones con el visado de Estados Unidos, antes de añadir otro gol clave en su victoria de dieciseisavos de final ante Argelia.

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