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Escándalo en España por las palabras de Rodri: «Los jugadores del Valencia son malos, de verdad terribles. Nunca han superado el centro del campo»

Valencia vs Barcelona
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Valencia
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Escándalo en España por las palabras de Rodri. El centrocampista del Barcelona dejó el campo en el 62' del partido ganado contra el Valencia, sustituido por Marc Bernal, y se dejó llevar por unos comentarios poco respetuosos hacia los jugadores del equipo local. Las cámaras del programa de televisión "El Día Después" de Movistar Plus mostraron la conversación entre el excentrocampista del Barcelona y sus compañeros Cubarsì y Eric Garcia: "Son realmente débiles, estos jugadores son realmente débiles", dijo inicialmente Rodri, según la grabación de audio emitida por el programa. Pocos minutos después, insistió con una valoración aún más directa: "Son realmente malísimos -le dijo a Cubarsì- son terribles ".

  • Luego le preguntó al compañero que tenía al lado: "¿Qué hizo el Valencia el año pasado?". Cubarsí le respondió: "Se quedó a un paso de la clasificación para Europa". Rodri, sorprendido, insistió: "Joder, en la segunda parte no superaron ni una vez el centro del campo". Rodri, de vuelta en España después de siete años en la Premier League, ha notado dos grandes diferencias: la diferencia de intensidad de los partidos en casa en Inglaterra y la exposición mediática a la que están sometidos los jugadores ante los micrófonos y las cámaras de los programas deportivos españoles.



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