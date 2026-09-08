Escándalo en España por las palabras de Rodri. El centrocampista del Barcelona dejó el campo en el 62' del partido ganado contra el Valencia, sustituido por Marc Bernal, y se dejó llevar por unos comentarios poco respetuosos hacia los jugadores del equipo local. Las cámaras del programa de televisión "El Día Después" de Movistar Plus mostraron la conversación entre el excentrocampista del Barcelona y sus compañeros Cubarsì y Eric Garcia: "Son realmente débiles, estos jugadores son realmente débiles", dijo inicialmente Rodri, según la grabación de audio emitida por el programa. Pocos minutos después, insistió con una valoración aún más directa: "Son realmente malísimos -le dijo a Cubarsì- son terribles ".