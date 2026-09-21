El CTA ha reconocido que Lee debería haber sido expulsado por su espeluznante entrada sobre Valverde, según AS. El árbitro Ortiz Arias no sancionó la entrada, y el VAR decidió no intervenir.

Valverde sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo después de recibir un impacto de los tacos del surcoreano. A pesar de que el árbitro tenía una visión clara de la acción, se permitió que el juego continuara. Los servicios médicos del Real Madrid confirmaron más tarde el alcance de los daños, lo que dejó al club profundamente frustrado por la falta de actuación sobre el terreno de juego.

El CTA también revisó otras dos grandes polémicas del choque en el Metropolitano. Estuvo de acuerdo con la tardía decisión del VAR de expulsar al defensa del Real Madrid Dean Huijsen por una falta táctica sobre Giuliano Simeone. Sin embargo, el comité aceptó la controvertida decisión de Arias de perdonar la tarjeta roja a Cristian Romero por una entrada peligrosa sobre Jude Bellingham, calificando el incidente de confuso.



