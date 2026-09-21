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¡Escándalo del VAR en el derbi de Madrid! El organismo arbitral de LaLiga admite que Lee Kang-in, del Atlético, debería haber sido expulsado por una entrada terrorífica sobre el capitán del Real Madrid, Federico Valverde
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La CTA admite un grave error arbitral
El CTA ha reconocido que Lee debería haber sido expulsado por su espeluznante entrada sobre Valverde, según AS. El árbitro Ortiz Arias no sancionó la entrada, y el VAR decidió no intervenir.
Valverde sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo después de recibir un impacto de los tacos del surcoreano. A pesar de que el árbitro tenía una visión clara de la acción, se permitió que el juego continuara. Los servicios médicos del Real Madrid confirmaron más tarde el alcance de los daños, lo que dejó al club profundamente frustrado por la falta de actuación sobre el terreno de juego.
El CTA también revisó otras dos grandes polémicas del choque en el Metropolitano. Estuvo de acuerdo con la tardía decisión del VAR de expulsar al defensa del Real Madrid Dean Huijsen por una falta táctica sobre Giuliano Simeone. Sin embargo, el comité aceptó la controvertida decisión de Arias de perdonar la tarjeta roja a Cristian Romero por una entrada peligrosa sobre Jude Bellingham, calificando el incidente de confuso.
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Mourinho carga contra un arbitraje «pobre»
El técnico del Real Madrid Jose Mourinho acabó echando humo después de ver cómo Romero evitó la expulsión por golpear la rodilla de Bellingham. El entrenador portugués dirigió su frustración directamente tanto al árbitro Arias como al oficial del VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez tras la derrota.
«El árbitro no tenía experiencia para dirigir un derbi. Tiene 41 años. Es un mal árbitro que solo ha hecho partidos menores», estalló Mourinho durante su rueda de prensa posterior al encuentro. «Enhorabuena al comité arbitral por este nombramiento. Pero el señor Trujillo sí tiene historial con el Real Madrid. En la Copa, en Girona, Osasuna. Es un oficial del VAR con mucho historial».
El drama del derbi pone de relieve los fallos del VAR
El derbi madrileño quedó completamente eclipsado por estas flagrantes incoherencias arbitrales. Arias amonestó inicialmente a Bellingham por el choque con Romero antes de que el VAR revocara la decisión, dejando en evidencia la mala lectura del partido por parte del árbitro. Sin embargo, el completo fallo al no revisar la peligrosa entrada sobre Valverde sigue siendo el error más perjudicial del fin de semana.
La admisión del CTA ofrece poco consuelo al Real Madrid. Valverde se había consolidado como una figura indispensable para Mourinho esta temporada, participando en todos los partidos y marcando en la Champions League. Su lesión deja un enorme vacío en la medular de un equipo que ya va por detrás en la lucha por el título nacional.
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La lucha por el título recibe un golpe
La derrota del domingo deja al Real Madrid en la cuarta posición de LaLiga, actualmente a seis puntos del líder, el Barcelona. Su preocupación inmediata es recuperarse en el ámbito nacional, con el equipo de Mourinho preparado para recibir al Villarreal el 10 de octubre tras el parón internacional. Después de ese duelo, afrontará un crucial viaje a Italia en la Champions League para medirse a la Roma.
Mientras tanto, las opciones internacionales de Valverde se han visto gravemente comprometidas. El centrocampista es ahora una gran duda para los próximos amistosos de Uruguay contra Japón y, de forma irónica, la Corea del Sur de Kang-in, lo que supone un quebradero de cabeza no deseado para el seleccionador Diego Forlan.
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